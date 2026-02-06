NBA／溜馬從快艇換來中鋒祖巴茲 搶狀元之餘也填補透納離去缺口

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
祖巴茲未來將捍衛溜馬禁區。 路透社
溜馬與快艇達成交易，收進中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）和第3年後衛布朗（Kobe Brown），送出的籌碼包括馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、傑克森（Isaiah Jackson）、兩枚首輪選秀權以及一枚未來二輪選秀權。

據了解，溜馬所送出的2026年首輪選秀權，為1至4順位以及第10至30順位的保護，倘若沒能實現，將轉為2031年的吳保護首輪選秀權；另一個首輪籤則是2029年無保護首輪選秀權。

上季闖進總冠軍賽的溜馬由於面臨哈利伯頓（Tyrese Haliburton）重傷報銷，導致新賽季戰績難有起色，自然而然也是為了2026年選秀會佈局，目前13勝38 敗，聯盟倒數第3，很有機會獲得前3順位的高潛力新秀，為來年的大展鴻圖奠定基礎。

另一方面，先前就在尋覓中鋒人選希望填補透納（Myles Turner）離去缺口的溜馬，如今引進祖巴茲之後，有望為球隊的未來帶來正面影響。

即將滿29歲的祖巴茲，本季場均可以拿下14分、11籃板，投籃命中率達61%。他今年薪資將近1900萬美元，目前合約將持續至2027-28年賽季。

進攻能力出色的馬瑟倫轉戰快艇。 美聯社
23歲的馬瑟倫預計將為快艇近期推動的年輕化方向做出貢獻，本季場均可拿到17.8分5.4籃板，投籃命中率43%。洛杉磯日前以哈登（James Harden）為籌碼，從騎士交易來後衛葛蘭德（Darius Garland）。

馬瑟倫未能在休賽季與溜馬達成續約，目前正處於新秀合約的最後一年，他將在今年夏天成為受限制自由球員。

