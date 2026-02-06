快訊

李貞秀國籍爭議王世堅也發聲 Cheap點出關鍵：賣國根本不需要中國籍

NBA／公鹿沒賣「字母哥」 仍參與太陽、公牛三方交易

中央社／ 綜合外電報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

NBA交易截止日今天結束，密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定仍然留隊，球團決定將任何交易動作延後到本季結束後。

這位31歲的希臘前鋒，曾兩度獲選NBA最有價值球員（MVP），並帶領公鹿拿下2021年總冠軍，今年是他個人在公鹿效力的第13個賽季，生涯已10度入選明星賽。

安戴托昆波也是公鹿隊史多項紀錄保持人，包括出賽場次（889場）、得分（2萬1377分）、籃板（8831個）、助攻（4456次）及阻攻（1086次）。不過，隨著公鹿本季戰績下滑到20勝29敗，外界對他的交易傳聞不斷。

安戴托昆波本季場均28.0分、10.0籃板及5.6助攻，目前因小腿受傷缺陣。

公鹿可能在本季結束後，從安戴托昆波身上換取更多選秀權。他的合約在下季結束後擁有球員選項。

雖然沒有交易「字母哥」，公鹿仍是參與了和太陽、公牛的三方交易案，將安東尼（Cole Anthony）和柯菲（Amir Coffey）送往鳳凰城，換取海耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis），也從公牛拿到先前被雷霆交易的法國前鋒傑恩（Ousmane Dieng）；公牛則是從太陽方面得到理查茲（Nick Richards）。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／衛少再寫生涯得分里程碑 國王不敵交易後灰熊慘吞10連敗

NBA／公鹿轉換態度主動出擊 傳向追求字母哥球隊「反報價」

NBA／柯瑞聯手字母哥太夢幻？ 紐媒：交易若成真勇士躍升奪冠熱門

NBA／超級九換一！勇士搶公鹿「字母哥」 交易方案曝光

相關新聞

NBA／2026年季中交易大彙整 30隊球員異動懶人包

2025-26年季中交易截止日將到台灣時間2月6日凌晨4點，但在截止日之前已經出現多筆重磅交易，涉及多位球隊重要明星球員，像是楊恩（Trae Young）、哈登（James Harden）、傑克森（J

NBA／庫明加、波爾辛吉斯交易案 ESPN評價勇士C+、老鷹B+

勇士隊今天將23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）交易至老鷹隊，換來明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易發生讓外界感到驚

NBA／衛少再寫生涯得分里程碑 國王不敵交易後灰熊慘吞10連敗

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天對灰熊比賽中攻下13分5助攻，這讓他生涯總得分累積達26957分，正式超越歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），排名躍居史上第14。

NBA／重磅交易後首次碰頭 騎士新援施羅德搶鋒頭助隊大勝快艇

快艇隊與騎士隊在日前完成重磅交易案後，今天雙方也在快艇主場首次碰頭，在兩位轉隊主力球員葛蘭德（Darius Garlan...

NBA／公鹿沒賣「字母哥」 仍參與太陽、公牛三方交易

NBA交易截止日今天結束，密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定仍然留隊，球團決定將任何交易動作延後到本季結束後。 這位31歲的希臘前鋒，曾兩度獲

NBA／沒貼籤就送走「法國小胖」 紐媒：尼克失敗生涯告終

尼克隊與公牛隊達成交易，送走「法國小胖」亞布塞萊（Guerschon Yabusele），換來合約到期的公牛隊後衛泰瑞（Dalen Terry），紐約郵報直呼，亞布塞萊的尼克失敗生涯正式告終。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。