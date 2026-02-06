NBA／公鹿沒賣「字母哥」 仍參與太陽、公牛三方交易
NBA交易截止日今天結束，密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定仍然留隊，球團決定將任何交易動作延後到本季結束後。
這位31歲的希臘前鋒，曾兩度獲選NBA最有價值球員（MVP），並帶領公鹿拿下2021年總冠軍，今年是他個人在公鹿效力的第13個賽季，生涯已10度入選明星賽。
安戴托昆波也是公鹿隊史多項紀錄保持人，包括出賽場次（889場）、得分（2萬1377分）、籃板（8831個）、助攻（4456次）及阻攻（1086次）。不過，隨著公鹿本季戰績下滑到20勝29敗，外界對他的交易傳聞不斷。
安戴托昆波本季場均28.0分、10.0籃板及5.6助攻，目前因小腿受傷缺陣。
公鹿可能在本季結束後，從安戴托昆波身上換取更多選秀權。他的合約在下季結束後擁有球員選項。
雖然沒有交易「字母哥」，公鹿仍是參與了和太陽、公牛的三方交易案，將安東尼（Cole Anthony）和柯菲（Amir Coffey）送往鳳凰城，換取海耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis），也從公牛拿到先前被雷霆交易的法國前鋒傑恩（Ousmane Dieng）；公牛則是從太陽方面得到理查茲（Nick Richards）。
