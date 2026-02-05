圖輯／HBL 潘彥銘大三元、劉廷寬22分　松山逆轉擊退彰縣成功

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
松山高中隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」。記者季相儒／攝影
松山高中隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」。記者季相儒／攝影

HBL男甲級衛冕軍松山高中今天克服開賽慢熱狀況，在隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」，搭配劉廷寬攻下22分帶領下，後來居上以99：89逆轉擊敗首度闖進8強的彰縣成功高中。

114學年男甲八強新面孔彰縣成功開賽氣勢強勁，率先打出6：0攻勢，不過松山首節外線12投5中，仍以24：27緊咬比分。第二節松山火力全開，單節灌進30分，半場結束以54：47取得領先。

松山第三節打完將比分拉開至82：63。決勝節松山進攻一度當機，被成功打出19：7反撲，將差距縮小至7分，關鍵時刻劉廷寬連續進球穩住戰局，最終仍守住勝果。

松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中任語璿攻下20分。記者季相儒／攝影
松山高中任語璿攻下20分。記者季相儒／攝影
松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中劉廷寬攻下22分。記者季相儒／攝影
松山高中呂書瑋攻下20分。記者季相儒／攝影
松山高中呂書瑋攻下20分。記者季相儒／攝影
松山高中今天以99：89逆轉擊敗首度闖進8強的彰縣成功高中。記者季相儒／攝影
松山高中今天以99：89逆轉擊敗首度闖進8強的彰縣成功高中。記者季相儒／攝影

相關新聞

NBA／勇士終於交易庫明加！換回老鷹明星長人波爾辛吉斯

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士與老鷹隊達成交易，勇士送走23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、射手希爾德（Buddy Hield），換來「波神」波

NBA／2026年季中交易大彙整 30隊球員異動懶人包

2025-26年季中交易截止日將到台灣時間2月6日凌晨4點，但在截止日之前已經出現多筆重磅交易，涉及多位球隊重要明星球員，像是楊恩（Trae Young）、哈登（James Harden）、傑克森（J

NBA／衛少再寫生涯得分里程碑 國王不敵交易後灰熊慘吞10連敗

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天對灰熊比賽中攻下13分5助攻，這讓他生涯總得分累積達26957分，正式超越歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），排名躍居史上第14。

NBA／庫明加、波爾辛吉斯交易案 ESPN評價勇士C+、老鷹B+

勇士隊今天將23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）交易至老鷹隊，換來明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易發生讓外界感到驚

NBA／沒貼籤就送走「法國小胖」 紐媒：尼克失敗生涯告終

尼克隊與公牛隊達成交易，送走「法國小胖」亞布塞萊（Guerschon Yabusele），換來合約到期的公牛隊後衛泰瑞（Dalen Terry），紐約郵報直呼，亞布塞萊的尼克失敗生涯正式告終。

NBA／讚葛蘭德還未達到巔峰 雷納德：他是我們需要的球員

快艇隊在與騎士隊進行完重磅交易案後今天雙方首度在快艇主場交手，儘管快艇最終以33分差距吞下敗仗，不過對於在哈登（Jame...

