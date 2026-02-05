圖輯／HBL 潘彥銘大三元、劉廷寬22分 松山逆轉擊退彰縣成功
HBL男甲級衛冕軍松山高中今天克服開賽慢熱狀況，在隊長潘彥銘繳出16分、12籃板、11助攻「大三元」，搭配劉廷寬攻下22分帶領下，後來居上以99：89逆轉擊敗首度闖進8強的彰縣成功高中。
114學年男甲八強新面孔彰縣成功開賽氣勢強勁，率先打出6：0攻勢，不過松山首節外線12投5中，仍以24：27緊咬比分。第二節松山火力全開，單節灌進30分，半場結束以54：47取得領先。
松山第三節打完將比分拉開至82：63。決勝節松山進攻一度當機，被成功打出19：7反撲，將差距縮小至7分，關鍵時刻劉廷寬連續進球穩住戰局，最終仍守住勝果。
