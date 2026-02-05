NBA／衛少再寫生涯得分里程碑 國王不敵交易後灰熊慘吞10連敗

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
衛斯特布魯克生涯總得分正式超越歐拉朱萬。 美聯社
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天對灰熊比賽中攻下13分5助攻，這讓他生涯總得分累積達26957分，正式超越歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），排名躍居史上第14。

衛斯特布魯克此役賽前生涯累積26944分，只差3分就能超越歐拉朱萬的26946分。比賽開打不到2分鐘，他便在德羅展（DeMar DeRozan）的助攻下命中一記三分球，正式將自己的名字刻進歷史榜單。

目前排在衛斯特布魯克前面的，還包括第13名海斯（Elvin Hayes）的27313分、以及第12名摩西馬龍（Moses Malone）的27409分，37歲的衛斯特布魯克仍有機會往上提升排名。

遺憾的是，衛斯特布魯克的紀錄之夜並沒有伴隨著球隊勝利，才剛歷經大規模交易的灰熊，靠著史班瑟（Cam Spencer）第四節連續命中關鍵投籃，最終以129比125拿下勝利，讓國王吞下本季最慘的10連敗。

相關新聞

