NBA／庫明加、波爾辛吉斯交易案 ESPN評價勇士C+、老鷹B+

勇士隊今天將23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）交易至老鷹隊，換來明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易發生讓外界感到驚訝，ESPN給勇士C+負面評價；老鷹則是B+正面評價。

庫明加原是勇士最自然的巴特勒（Jimmy Butler）替代人選。如今少了巴特勒與庫明加，勇士陣中身高超過6呎5吋的側翼只剩巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）。庫明加也是勇士在柯瑞（Stephen Curry）下場休息時，最重要的自主進攻來源，根據數據統計，同時缺少巴特勒與柯瑞的情況下，勇士進攻效率幾乎墊底。

波爾辛吉斯或許能在這方面提供幫助，將他放在低位單打較小的防守者，已證明過是一種穩定的得分方式。問題在波爾辛吉斯是否能穩定出賽，他自1月8日以來就未再上場，原因是阿基里斯腱炎；本季曾因「姿勢性心搏過速症候群」復發而缺陣。

巴特勒受傷已經讓勇士名單少一個戰力，整體陣容又是聯盟最老情況下，勇士其實不太能承受波爾辛吉斯的輪休與缺陣時間。

如果「字母哥」安戴托昆波（Giannis Anteokounmpo）交易案延續到休賽季，勇士仍有機會重新追求，可透過先簽後換波爾辛吉斯的方式配平薪資，或加入巴特勒的合約，不過這條路不像原本，直接用庫明加合約換那麼簡單。

老鷹方面，ESPN給予正面評價，波爾辛吉斯在老鷹當然還有作用，但選擇向前看，換庫明加完全可以理解。雖側翼不是老鷹最迫切的需求，但庫明加力量型的打法，正好替這支技巧流陣容，補上不同元素。老鷹其實很需要有人能站上罰球線，本季罰球率聯盟倒數第2；庫明加則是要犯好手，場均上場24.3分鐘，就能買到5次罰球。

庫明加的合約對老鷹來說很有吸引力，可以決定是否執行2430萬美元的球隊選項，不執行可騰出比中產特例還大的薪資空間；執行也能保留中產特例補強前場深度。希爾德則沒有那麼適合老鷹，不排除再度交易。