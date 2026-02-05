快訊

NBA／讚葛蘭德還未達到巔峰 雷納德：他是我們需要的球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葛蘭德被交易後與米契爾相互擁抱。 路透社
葛蘭德被交易後與米契爾相互擁抱。 路透社

快艇隊在與騎士隊進行完重磅交易案後今天雙方首度在快艇主場交手，儘管快艇最終以33分差距吞下敗仗，不過對於在哈登（James Harden）交易案中換回年輕後衛葛蘭德（Darius Garland），包括快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）等人都對此充滿期待，並表示將會幫助葛蘭德邁向顛峰。

快艇與騎士在日前進行交易案，快艇將明星後衛哈登送到騎士換回更加年輕的葛蘭德與選秀權，其中葛蘭德也在今天兩隊比賽中時接受訪問，談到對於加入快艇的期待。

而賽後快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也說：「葛蘭德和哈登是完全不一樣的球員，我們可以加快比賽節奏，打出不同的風格，我們可以讓他打更多的無球跑動，這會讓人感到興奮，我已經認識葛蘭德一段時間，能夠指導他這樣一位年輕後衛，我想還是自從厄文（Kyrie Irning）後的首次。」

至於騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也直言，雖然得到哈登讓他感到開心，但葛蘭德確實也是他最喜歡的球員之一，「這是個艱難的決定，哈登絕對也是我最喜歡的球員之一，但我會想念葛蘭德的，我們的關係很好。泰隆魯教練對於葛蘭德來說將會很棒，他自己過去也是控球後衛，他很了解這個位置，我很期待葛蘭德在那邊的表現，我會為他加油。」

在哈登離去後，快艇當年的三巨頭中也僅剩下雷納德一人仍在陣中，他坦言自己與哈登有著很深的情誼，但這就是商業運動的殘酷之處，談到將與葛蘭德攜手合作，他則說：「他非常有天賦，而且才26歲，有著很大的成長空間，我覺得我們都還沒見識到他的巔峰，他的比賽節奏、視野和投射都很出色，更是一名天生的競爭者，這正是我們球隊所需的特質。」

