NBA／沒貼籤就送走「法國小胖」 紐媒：尼克失敗生涯告終

尼克隊與公牛隊達成交易，送走「法國小胖」亞布塞萊（Guerschon Yabusele），換來合約到期的公牛隊後衛泰瑞（Dalen Terry），紐約郵報直呼，亞布塞萊的尼克失敗生涯正式告終。

亞布塞萊的合約是2年1200萬美元，下季是球員選項。紐郵指出，原本外界預期要附上選秀權才能送走亞布塞萊，如今沒有任何補償達成交易，算是好消息。

亞布塞萊是擁有投射能力的矮壯型內線球員，上季重返NBA加入76人隊表現優異，場均11.0分，三分命中率38%；但加入尼克後表現不如預期，出賽41場，平均僅2.7分，三分命中率僅29.4%。

換來的泰瑞是公牛2022年選秀首輪第18順位選進的球員，但生涯4年上場時間不多。本季他出賽34場，平均得到3.5分，三分命中率41.3%創生涯新高。泰瑞將在季後成為自由球員，紐郵指出，尼克等於用一張到期合約，成功脫手亞布塞萊明年的合約負擔。