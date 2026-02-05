NBA／重磅交易後首次碰頭 騎士新援施羅德搶鋒頭助隊大勝快艇

快艇隊與騎士隊在日前完成重磅交易案後，今天雙方也在快艇主場首次碰頭，在兩位轉隊主力球員葛蘭德（Darius Garland）、哈登（James Harden）都尚未出賽的情況下，最終騎士就在米契爾（Donovan Mitchell）猛轟29分領軍下，以124：91輕取快艇。

騎士在近日與快艇完成哈登與葛蘭德互換東家的交易案，這也讓原本就排名在東區戰績前段班的騎士，被認為將具有衝擊總冠軍的實力，而兩軍今天也在快艇主場碰頭，不過兩位交易主角仍未出賽。

而今天賽前葛蘭德也在接受訪問時談及了加盟快艇一事，他說：「能夠來到這邊讓我感到相當榮幸，在克里夫蘭的時光是相當美好的，我真心感謝他們所做的一切，過去48小時真的太瘋狂了，但交易已經完成，我也已經來到這裡，搬家並沒有太麻煩，基本上我只是換了一家飯店。」

反倒是日前在三方交易案中轉戰騎士的施羅德（Dennis Schroder）今天率先亮相，他也展現「隨插即用」的本事，代表新東家的首戰替補上陣19分鐘就繳出11分、6助攻，成為騎士板凳上得分最高的球員，加上騎士一哥米契爾今天火力全開，以19投10中的好表現拿下全場最高的29分，幫助騎士整場比賽一路壓著快艇打。

反觀快艇在少了哈登以後，今天先發陣容中僅有一哥雷納德（Kawhi Leonard）與柯林斯（John Collins）得分來到雙位數，在進攻火力遠不如對手的情況下，最終快艇也以33分差距吞下敗仗，至於騎士則是拿下近8場比賽第7勝，在哈登加盟後可望延續佳績。