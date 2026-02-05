快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

NBA／認定公鹿不會賣！勇士交易庫明加 退出「字母哥」爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士正式退出「字母哥」安戴托昆波爭奪戰。 美聯社
隨著勇士將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）打包一同送往亞特蘭大，換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），也意味著他們在今年季中交易截止日前已經正式退出「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）爭奪戰。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，這筆交易已「正式結束」勇士對安戴托昆波的追逐。至於《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也證實相同觀點，表示勇士雖一度端出以選秀權為主的報價，但最終接受了公鹿不會在此次截止日前交易當家球星的現實。

「勇士對安戴托昆波的追逐，在短短一週後就告一段落。這些動作已清楚顯示他們選擇向前走。我的理解是，勇士上週提出了一份以選秀權為核心的報價，持續與公鹿溝通，但在過去24小時內，他們認定公鹿不會在這個交易截止日前送走這位MVP球星。」查拉尼亞透露。

他隨後也補充表示：「未來24小時是否會有變數仍需觀察，但勇士已決定先行推進自己的計畫。」

對勇士而言，這意味著在柯瑞（Stephen Curry）仍處巔峰、爭冠窗口有限的情況下，球隊選擇以更明確的即戰力來調整陣容戰力，而非持續等待一筆高度不確定的超級交易案。

