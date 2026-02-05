NBA／20次互換領先苦戰擊退約柯奇 布朗森：我們找到贏球方法

紐約尼克今天迎戰丹佛金塊，兩隊你來我往，20次互換領先之後，尼克歷經兩度延長，最終才在當家球星布朗森（Jalen Brunson）狂轟42分率領下，以134比127辛苦勝出，豪取8連勝。

唐斯（Karl-Anthony Towns）為尼克貢獻24分和12個籃板，阿努諾比（OG Anunoby）挹注20分，合力抵擋3屆NBA最有價值球員約柯奇（Nikola Jokic）30分、14籃板和10助攻的大三元演出，以及金塊後衛穆雷（JamalMurray）的39分。

第一次延長剩1分01秒時，唐斯上籃得手，尼克119比117領先，穆雷倒數0.3秒時三分失手，尼克看似勝券在握。

但尼克布里吉斯（Mikal Bridges）因搶球犯規被吹哨，布勞恩（Christian Braun）罰進兩球追平比數，把比賽逼進二度延長。

布朗森賽後接受《ESPN》採訪時表示：「真的很難熬，我們大可以選擇放棄，但我們找到了贏球的方法。」

The All-Star guards put on a show at MSG in the 2OT thriller ⭐️



Jalen Brunson: 42 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL, 5 3PM

Jamal Murray: 39 PTS, 5 REB, 6 AST pic.twitter.com/6yy4fxLOin — NBA (@NBA) 2026年2月5日

這場在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）的比賽極度拉鋸，期間出現20次互換領先。

穆雷在二度延長一開始就讓金塊取得領先，但布朗森完成一次「三分打」後，尼克又再次超前，之後布朗森三分中的，尼克掌握比賽主動權，最終贏下勝利。

布朗森說：「我只專注於下一次進攻，不會想太多需要做什麼。就是一步一步完成每一次進攻。」他在二度延長得到10分。

這是約柯奇因傷缺陣16場歸隊後的第4場比賽，原本應限制上場時間不超過30分鐘，但他實際上打了超過44分鐘。

約柯奇在首節打到一半時驚險倒地，他後退時踩到尼克球員阿努諾比的腳跟，重摔在地。約基奇起身時動作明顯放慢，步伐小心地走向場邊，但最終仍選擇留在場上繼續比賽。

尼克這波8連勝，是球隊2024年寫下9連勝以來最長的連勝紀錄。目前戰績為33勝18敗，與波士頓塞爾蒂克並列東區第2。