NBA／勇士將「TJD」交易到暴龍 換來2026湖人二輪籤
勇士隊完成庫明加（Jonathan Kuminga）交易案不久後，又將25歲中鋒「TJD」傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）交易到暴龍隊，換來2026年來自湖人隊的二輪選秀權。
暴龍稍早透過三方交易送走阿巴吉（Ochai Agbaji），騰出薪資空間，維持在豪華稅線下。不過暴龍中鋒深度不足，主將伯爾特（Jakob Poeltl）又因傷賽季報銷，最近只能用前鋒頂中鋒，打小球陣容。
交易來的傑克森-戴維斯雖然只有206公分，但有不俗的籃板能力，預計能為暴龍帶來一些貢獻。
傑克森-戴維斯本季出賽36場，平均上場11.4分鐘，就能得到4.2分3.1籃板，投籃命中率58.8%。
