NBA／勇士終於交易庫明加！換回老鷹明星長人波爾辛吉斯

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士與老鷹隊達成交易，勇士送走23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）、射手希爾德（Buddy Hield），換來「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

庫明加開季前12場打先發，但傷癒歸隊後連續13場比賽沒有被換上場，直到巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後才重獲機會，但只打2場又因膝傷進入傷兵名單。日前他向球團申請交易，今天如願離隊，轉戰老鷹。

查拉尼亞指出，勇士過去幾個月一直將波爾辛吉斯視為交易目標。波爾辛吉斯開季前13場平均得到19.2分，但12月因病幾乎缺陣一整個月，復出後只打4場又缺陣，自1月8日之後就未再出賽。

波爾辛吉斯上季效力塞爾蒂克隊期間，被診斷罹患姿勢性心搏過速症候群（POTS）的自律神經系統疾病，對他的表現產生嚴重影響。波爾辛吉斯的合約即將到期，預計將在今年夏天成為自由球員。