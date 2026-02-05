NBA／保羅被快艇送去暴龍 不要求人報到仍可能被交易

去年底和快艇隊分道揚鑣的「CP3」保羅（Chris Paul）有望重返賽場，據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）收到的消息，快艇今天和籃網隊及暴龍隊進行三方交易，快艇將保羅送到暴龍，籃網從暴龍手中獲得阿巴吉（Ochai Agbaji）、2032年第二輪選秀權和現金。

不過暴龍不會要求保羅到球隊報到，交易大限前保羅可能再被交易出去。

透過這筆交易，快艇騰出一個球員名額，並省了700萬美元的奢侈稅，暴龍也擺脫奢侈稅，籃網則是花了一筆現金支付阿吉巴的部分薪水。

12度入選明星賽的保羅是準名人堂球員，他先前在社群宣布本季將是「最後一舞」，不料宣布不久就被快艇「分手」。

有報導指出，保羅和快艇分道揚鑣前，已經有好幾周不曾和總教練泰倫魯（Tyronn Lue）交流，不過保羅之後受訪表示離開快艇的心情很平靜，期待球員生涯的下一步。

保羅本季只為快艇打16場比賽，場均2.9分、3.3助攻。

阿吉巴本季為暴龍打42場比賽，其中13場是先發，不過出賽時間是生涯新低15分鐘，場均成績僅4.3分、2.3籃板。