快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／衛冕軍雷霆補強不停歇 換來年輕後衛麥肯、長人普拉里

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
麥肯(左)。 路透
麥肯(左)。 路透

儘管開季後在戰績榜上一路保持領先，不過雷霆隊仍在今年交易大限前有所動作，在今天傳出與76人隊換來上賽季已新秀之姿打出亮眼表現的麥肯（Jared McCain）以及與黃蜂隊換來長人普拉里（Mason Plumlee），一口氣增添兩員替補好手。

雷霆在今天賽前以40勝11敗仍穩坐在聯盟戰績龍頭寶座，不過在今年交易大限前他們也沒有缺席，在今天稍早先透過與黃蜂的交易案送走年輕好手傑恩（Ousmane Dieng）以及一個2029年次輪選秀權，換回35歲的長人普拉里。

隨後，雷霆又傳出與76人展開交易案，送出了2026年來自於火箭的首輪選秀權以及3個次輪選秀權，換回年輕後衛麥肯，也為球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）找到新的替補好手。

21歲的麥肯上賽季以菜鳥姿態代表76人出賽打出驚奇表現，以平均15.3分、2.6助攻的表現一度被認為有機會扮演新人王黑馬，不過在僅出賽23場後他就因傷報銷，本季開季前又再度受傷導致無法趕上新賽季開幕，加上76人新秀後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）又頂上先發控球的位置，讓上場時間受到大幅壓縮的麥肯，表現不如新秀賽季來得令人驚喜。

而這筆交易案則幫助76人清出了後場空間，讓他們休賽季從自由市場簽下的葛萊姆斯（Quentin Grimes）將有更多發揮空間，也能將雙向合約球員巴洛（Dominick Barlow）轉為正式合約，更重要的是獲得4個選秀權，為未來建構球團增添靈活度。

雷霆 76人 黃蜂
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／亞歷山大腹部拉傷將缺席明星賽 還差6場破張伯倫紀錄

NBA／獨行俠又是重磅交易！戴維斯被賣到巫師 牽涉8球員5選秀權

NBA／2026年季中交易大彙整 30隊球員異動懶人包

NBA／雷霆遭點名評估戰力 總管低調運作傳鎖定「這人」

相關新聞

NBA／2026年季中交易大彙整 30隊球員異動懶人包

2025-26年季中交易截止日將到台灣時間2月6日凌晨4點，但在截止日之前已經出現多筆重磅交易，涉及多位球隊重要明星球員，像是楊恩（Trae Young）、哈登（James Harden）、傑克森（J

NBA／獨行俠又是重磅交易！戴維斯被賣到巫師 牽涉8球員5選秀權

體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA達拉斯獨行俠已同意把明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）交易至華盛頓巫師...

NBA／從快艇轉戰騎士 哈登：有更大奪冠機會

「大鬍子」哈登（James Harden）今天成重磅交易男主角，從快艇隊轉戰騎士隊，否認有提出交易，但對穿上騎士戰袍感到...

NBA／若被勇士交易不會怨懟 格林：已有精彩絕倫的旅程

成為勇士隊交易籌碼之一的格林（Draymond Green），今天對上76人隊可能是最後一次穿著勇士戰袍，賽後透露想法，...

NBA／保羅被快艇送去暴龍 不要求人報到仍可能被交易

去年底和快艇隊分道揚鑣的「CP3」保羅（Chris Paul）有望重返賽場，據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams ...

NBA／衛冕軍雷霆補強不停歇 換來年輕後衛麥肯、長人普拉里

儘管開季後在戰績榜上一路保持領先，不過雷霆隊仍在今年交易大限前有所動作，在今天傳出與76人隊換來上賽季已新秀之姿打出亮眼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。