NBA／衛冕軍雷霆補強不停歇 換來年輕後衛麥肯、長人普拉里

儘管開季後在戰績榜上一路保持領先，不過雷霆隊仍在今年交易大限前有所動作，在今天傳出與76人隊換來上賽季已新秀之姿打出亮眼表現的麥肯（Jared McCain）以及與黃蜂隊換來長人普拉里（Mason Plumlee），一口氣增添兩員替補好手。

雷霆在今天賽前以40勝11敗仍穩坐在聯盟戰績龍頭寶座，不過在今年交易大限前他們也沒有缺席，在今天稍早先透過與黃蜂的交易案送走年輕好手傑恩（Ousmane Dieng）以及一個2029年次輪選秀權，換回35歲的長人普拉里。

隨後，雷霆又傳出與76人展開交易案，送出了2026年來自於火箭的首輪選秀權以及3個次輪選秀權，換回年輕後衛麥肯，也為球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）找到新的替補好手。

21歲的麥肯上賽季以菜鳥姿態代表76人出賽打出驚奇表現，以平均15.3分、2.6助攻的表現一度被認為有機會扮演新人王黑馬，不過在僅出賽23場後他就因傷報銷，本季開季前又再度受傷導致無法趕上新賽季開幕，加上76人新秀後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）又頂上先發控球的位置，讓上場時間受到大幅壓縮的麥肯，表現不如新秀賽季來得令人驚喜。

而這筆交易案則幫助76人清出了後場空間，讓他們休賽季從自由市場簽下的葛萊姆斯（Quentin Grimes）將有更多發揮空間，也能將雙向合約球員巴洛（Dominick Barlow）轉為正式合約，更重要的是獲得4個選秀權，為未來建構球團增添靈活度。