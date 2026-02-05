NBA／多項數據創生涯最爛！魔術將瓊斯交易至黃蜂避奢侈稅

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
控衛瓊斯(左)。 美聯社
據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，魔術隊將本季陷入低潮的瓊斯（Tyus Jones）和2枚二輪選秀權交易至黃蜂隊，換來現金。

瓊斯上季底薪合約加盟太陽隊想拚身價，本季則是以1年700萬美元加盟魔術。沒想到瓊斯嚴重水土不服，場均3.0分、1.1籃板、2.4助攻、投籃命中率34.2%、三分命中率29.4%，全創生涯新低。

這筆交易讓魔術不用繳奢侈稅，魔術送出的是2027年二輪（塞爾蒂克和魔術較差的）、2028年二輪（魔術）。

黃蜂未來7年有11個首輪和14個次輪選秀權。

魔術 黃蜂
