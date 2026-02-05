NBA／公牛3天內啟動3筆交易 送走康利、懷特迎來傑恩持續年輕化

NBA交易大限將在明天凌晨截止，其中芝加哥公牛也成為最積極參與交易的球隊，在昨天送走佛西維奇（Nikola Vucevic）後，今天又宣布將後衛懷特（Coby White）以及日前才剛透過交易換來的康利（Mike Conley）一起打包送到黃蜂，換回塞克斯頓（Collin Sexton）、傑恩（Ousmane Dieng）以及3個未來次輪選秀權，持續累積年輕化資本。

公牛在今年交易大限前動作頻頻，在日前透過與活塞的三方交易案換回艾維（Jaden Ivey）後，昨天送走禁區大將佛西維奇與塞爾蒂克換回西蒙斯（Anfernee Simons），今天連目前陣中待最久的懷特也遭到交易，他本賽季至今代表公牛出賽29場，繳出平均18.6分、4.7助攻的表現。

至於跟懷特一起遭到打包的，還包括日前在三方交易案中換回的老將控衛康利，38歲的康利本賽季代表灰狼出賽44場僅先發9場，繳出平均4.4分、2.9助攻的表現，不過在公牛目前後場已經人滿為患的情況下，還未替新東家出賽又隨即遭到交易出去。

而公牛在這筆交易案中換回2022年首輪第11順位年輕好手傑恩，以及得分爆發力驚人的塞克斯頓，讓以吉迪（Josh Giddey）為核心的陣容持續年輕化。

至於黃蜂則是從公牛手中得到了康利與懷特，填補了所需的後場板凳戰力，對於目前正值7連勝，正在衝擊附加賽資格關鍵期的黃蜂來說，兩人的經驗將能帶來不少幫助。