快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

NBA／公牛3天內啟動3筆交易 送走康利、懷特迎來傑恩持續年輕化

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
懷特被公牛送到黃蜂。 美聯社
懷特被公牛送到黃蜂。 美聯社

NBA交易大限將在明天凌晨截止，其中芝加哥公牛也成為最積極參與交易的球隊，在昨天送走佛西維奇（Nikola Vucevic）後，今天又宣布將後衛懷特（Coby White）以及日前才剛透過交易換來的康利（Mike Conley）一起打包送到黃蜂，換回塞克斯頓（Collin Sexton）、傑恩（Ousmane Dieng）以及3個未來次輪選秀權，持續累積年輕化資本。

公牛在今年交易大限前動作頻頻，在日前透過與活塞的三方交易案換回艾維（Jaden Ivey）後，昨天送走禁區大將佛西維奇與塞爾蒂克換回西蒙斯（Anfernee Simons），今天連目前陣中待最久的懷特也遭到交易，他本賽季至今代表公牛出賽29場，繳出平均18.6分、4.7助攻的表現。

至於跟懷特一起遭到打包的，還包括日前在三方交易案中換回的老將控衛康利，38歲的康利本賽季代表灰狼出賽44場僅先發9場，繳出平均4.4分、2.9助攻的表現，不過在公牛目前後場已經人滿為患的情況下，還未替新東家出賽又隨即遭到交易出去。

而公牛在這筆交易案中換回2022年首輪第11順位年輕好手傑恩，以及得分爆發力驚人的塞克斯頓，讓以吉迪（Josh Giddey）為核心的陣容持續年輕化。

至於黃蜂則是從公牛手中得到了康利與懷特，填補了所需的後場板凳戰力，對於目前正值7連勝，正在衝擊附加賽資格關鍵期的黃蜂來說，兩人的經驗將能帶來不少幫助。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／塞爾蒂克再度神操作 送走適應不良的西蒙斯換回佛西維奇

NBA／塞爾蒂克播放影片致敬哈勒戴 懷特飆致勝三分球退拓荒者

NBA／灰狼想從公牛交易來後衛 除懷特外還對兩人有興趣

NBA／綠衫軍缺主將布朗 爐主溜馬靠席亞康致勝球爆冷奪3連勝

相關新聞

NBA／2026年季中交易大彙整 30隊球員異動懶人包

2025-26年季中交易截止日將到台灣時間2月6日凌晨4點，但在截止日之前已經出現多筆重磅交易，涉及多位球隊重要明星球員，像是楊恩（Trae Young）、哈登（James Harden）、傑克森（J

NBA／獨行俠又是重磅交易！戴維斯被賣到巫師 牽涉8球員5選秀權

體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA達拉斯獨行俠已同意把明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）交易至華盛頓巫師...

NBA／從快艇轉戰騎士 哈登：有更大奪冠機會

「大鬍子」哈登（James Harden）今天成重磅交易男主角，從快艇隊轉戰騎士隊，否認有提出交易，但對穿上騎士戰袍感到...

NBA／若被勇士交易不會怨懟 格林：已有精彩絕倫的旅程

成為勇士隊交易籌碼之一的格林（Draymond Green），今天對上76人隊可能是最後一次穿著勇士戰袍，賽後透露想法，...

NBA／保羅被快艇送去暴龍 仍可能被交易

去年底和快艇隊分道揚鑣的「CP3」保羅（Chris Paul）有望重返賽場，據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams ...

NBA／衛冕軍雷霆補強不停歇 換來年輕後衛麥肯、長人普拉里

儘管開季後在戰績榜上一路保持領先，不過雷霆隊仍在今年交易大限前有所動作，在今天傳出與76人隊換來上賽季已新秀之姿打出亮眼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。