NBA／亞歷山大腹部拉傷將缺席明星賽 還差6場破張伯倫紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大面臨傷病問題。 美聯社
雷霆官方宣布，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷，確定將缺席至明星賽之後，短期內無法出賽。這意味著，亞歷山大從今天客場對馬刺之戰開始，至少要缺席5場比賽。

雷霆同時表示，亞歷山大將在明星賽結束後重新接受傷勢評估，屆時他們首場比賽將在2月20日主場迎戰籃網。由於傷勢影響，亞歷山大也確定無法參加本屆明星賽全新「三隊制」賽制中代表「世界隊」出賽。

值得一提的是，亞歷山大在休兵前一戰仍帶傷上陣。他原本因右手食指扭傷加上身體不適，被列為出賽存疑，但最終仍披掛上陣，在雷霆以128比92大勝奧蘭多魔術的比賽中，繳出20分、9助攻的表現。

那場比賽對亞歷山大而言別具意義，他將「連續至少20分」的紀錄推進至121場，不過過程相當驚險，直到第四節剩下2分14秒時，他才靠罰球命中拿下第20分，驚險延續紀錄。

目前亞歷山大距離張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持連續126場至少20分的聯盟歷史紀錄，僅差5場。

值得一提的是，雷霆趕在季中交易截止日前先後達成兩筆交易，其一是用1個首輪選秀權加上3個二輪選秀權向76人換來2年級生麥肯（Jared McCain）；其次則是加入公牛與黃蜂的交易案，送走傑恩（Ousmane Dieng），換來中鋒普拉里（Mason Plumlee），但隨即宣布裁掉。雷霆藉此可以騰出一個陣容名額，也獲得670萬美元的交易特例。

