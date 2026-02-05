NBA／擺脫高薪AD！獨行俠送濃眉到巫師

去年因驚天交易案被湖人送到獨行俠隊，「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）今年又要換東家，獨行俠已經同意將戴維斯送到巫師隊，這筆涉及8名球員的交易案，將讓獨行俠有更大靈活度來圍繞選秀「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）重建。

據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）收到的消息，獨行俠將戴維斯、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）和艾克森（Dante Exum）送到華盛頓，換來米道頓（Khris Middleton）、強森（AJ Johnson）、布蘭漢（Malaki Branham）和巴格利（Marvin Bagley III），還有2個第一輪選秀權和3個第二輪選秀權。

巫師送出的第一輪選秀權是雷霆2026年的資格，以及巫師在2030年的前20順位保護選秀權。

獨行俠去年11月炒掉總經理哈里森（Nico Harrison）後，一直積極尋找對戴維斯有興趣的球隊，且去年和唐西奇（Luka Doncic）互換東家的戴維斯成「痛痛人」，本季只出賽29場，下個賽季薪資將高達5850萬美元，2027到28賽季擁有6280萬美元的球員選擇權，且有資格在8月續約，送走後讓球隊總薪資低於豪華稅線，休賽季有更多操作空間。

目前排東區倒數第二的巫師，上月已經和老鷹隊換來楊恩（Trae Young），現在迎接10度入選明星賽的戴維斯加入，等於換來的兩名明星賽球員都非能立即上場的即戰力。