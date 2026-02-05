NBA／湖人海斯因推倒吉祥物遭禁賽！美媒曝受害者現況

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊中鋒海斯。 美聯社
NBA官方今天宣布，湖人隊中鋒海斯（Jaxson Hayes）被禁賽1場，原因是賽前球員介紹時，推倒巫師隊吉祥物。

2月1日湖人以142：111大勝巫師。賽前球員介紹時，揮舞巫師隊大旗的吉祥物G-Wiz跑步時，海斯突然推倒吉祥物身體，導致吉祥物倒地與一名啦啦隊成員相撞。

海斯被聯盟禁賽1場。《The Athletic》湖人記者沃伊克（Dan Woike）則指出，G-Wiz沒有受傷，可以出戰下一場比賽。

海斯本季出賽41場，平均得到6.4分3.8籃板，投籃命中率高達77.5%，擁有優異的活動力和吃餅能力，是湖人輪替陣容重要一員。

