NBA／2026年季中交易大彙整 30隊球員異動懶人包

2025-26年季中交易截止日將到台灣時間2月6日凌晨4點，但在截止日之前已經出現多筆重磅交易，涉及多位球隊重要明星球員，像是楊恩（Trae Young）、哈登（James Harden）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、佛西維奇（Nikola Vucevic）等，甚至連去年引爆季中交易火熱話題的主角獨行俠，都在短短一年失敗實驗後決定放棄原本設定的策略，重新走向未來重建新布局。

特別是隨著季後賽爭奪戰的接近，冀望在今年挑戰雷霆衛冕之路的諸多球隊，很可能也會利用季中交易截止日前進行相關的配套措施，進而提升競爭力，這一切的假想勢必也將讓整個交易市場持續沸騰。

以下為季中交易的相關內容彙整：

【獨行俠、巫師交易】

巫師得到戴維斯（Anthony Davis）、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）、艾克森（Dante Exum）。

獨行俠得到米道頓（Khris Middleton）、巴格利（Marvin Bagley III）、強森（AJ Johnson）、布蘭漢（Malaki Branham），以及2026年來自雷霆首輪選秀權、2030年來自勇士前20保護首輪選秀權、2026年來自太陽二輪選秀權、2027年來自公牛二輪選秀權、2029年來自火箭二輪選秀權。

【雷霆、公牛、黃蜂三方交易】

公牛從黃蜂得到塞克斯頓（Collin Sexton）、從雷霆得到傑恩（Ousmane Dieng）；2029年來自金塊或黃蜂二輪選秀權、2031年來自尼克二輪選秀權、2031年來自金塊二輪選秀權。

黃蜂從公牛得到懷特（Coby White）、康利（Mike Conley），2029年來自老鷹或熱火二輪選秀權。

雷霆得到普拉里（Mason Plumlee），之後將裁掉，為陣容騰出一個空間；此外雷霆還會得到670萬美元交易特例。

【雷霆、76人交易】

雷霆得到麥肯（Jared McCain）。

76人得到2026年來自火箭首輪選秀權、2027年二輪選秀權（雷霆火箭溜馬熱火之間順位最高的選秀權）、2028年來自雷霆二輪選秀權、2028年來自公鹿二輪選秀權。

【快艇、暴龍、籃網三方交易】

暴龍得到保羅（Chris Paul）。

快艇得到2019年二輪60順位馬林可維契（Vanja Marinkovic）的簽約權。

籃網從暴龍得到阿巴吉（Ochai Agbaji）、一個2032年二輪選秀權，另外從快艇獲得現金350萬美元。

【爵士、騎士、老鷹三方交易】

老鷹從爵士得到蘭德爾（Jock Landale）。

爵士從騎士得到鮑爾（Lonzo Ball）、2028年二輪選秀權和2032年二輪選秀權，後續將會裁掉；另外從老鷹獲得一些現金。

騎士送走鮑爾之後，豪華稅預計從1.2億美元降至6500萬美元；同時也騰出一個空間，讓湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）的雙向合約轉為正式合約。

【快艇、騎士交易】

騎士得到哈登（James Harden）。

快艇得到葛蘭德（Darius Garland）和2026年二輪選秀權。

【塞爾蒂克、公牛交易】

塞爾蒂克獲得佛西維奇（Nikola Vucevic）和一個二輪選秀權。

公牛得到西蒙斯（Anfernee Simons）和一個二輪選秀權。

【公牛、活塞、灰狼三方交易】

公牛從活塞得到艾維（Jaden Ivey）、從灰狼得到老將康利（Mike Conley）。

活塞從公牛方面得到赫爾特（Kevin Huerter）、薩里奇（Dario Saric），以及2026年與灰狼的首輪互換權。

灰狼清出薪資空間，豪華稅從2400萬美元降至380萬美元。

【爵士、灰熊交易】

爵士得到傑克森（Jaren Jackson Jr.）、庫查爾（John Konchar）、蘭德爾（Jock Landale）、威廉斯（Vincent Williams Jr.）。

灰熊得到安德森（Kyle Anderson）、漢崔克斯（Taylor Hendricks）、克雷頓（Walter Clayton Jr.）、尼恩（Georges Niang）、以及2027年來自湖人首輪選秀權、2027年來自爵士首輪選秀權、2031年來自太陽首輪選秀權。。

【老鷹、拓荒者交易】

拓荒者得到雷吉奇（Vit Krejci）。

老鷹得到中鋒瑞斯（Duop Reath）、2027年二輪選秀權和2030年二輪選秀權。

【騎士、國王、公牛三方交易】

騎士從國王方面獲得施羅德（Dennis Schroder）、艾利斯（Keon Ellis）。

國王從騎士拿到杭特（De'Andre Hunter）。

公牛得到薩里奇（Dario Saric）、2027年二輪選秀權和2029年二輪選秀權。

【老鷹、巫師交易】

巫師獲得楊恩（Trae Young）。

老鷹得到麥凱倫（CJ McCollum）和基斯佩特（Corey Kispert）。