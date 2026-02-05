NBA／獨行俠又是重磅交易！戴維斯被賣到巫師 牽涉8球員5選秀權

ESPN今天報導，達拉斯獨行俠已同意把明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）交易至華盛頓巫師，這筆重磅交易涉及8名球員及5個NBA選秀權。

路透社報導，戴維斯是2012年NBA選秀狀元，生涯10次入選全明星賽，去年2月才被前東家洛杉磯湖人交易至獨行俠，換取明星後衛唐西奇（LukaDoncic）。

ESPN今天引述消息，獨行俠將把陣中球員戴維斯、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）及艾克森（Dante Exum）交易至巫師。

據報導，巫師將把米道頓（Khris Middleton）、強生（AJ Johnson）、布蘭漢（Malaki Branham）及巴格利（Marvin Bagley III）送至獨行俠作為交換，外加2個首輪及3個次輪選秀權。

獨行俠本季戰績迄今19勝31負，正處於5連敗，將藉此交易增加財務彈性，並換取未來選秀權，以選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）為核心重建球隊。

戴維斯現年32歲，多年來飽受傷勢所苦，本季為獨行俠出賽20場，場均貢獻20.4分、11.1籃板、2.8助攻、1.7阻攻及1.1抄截。

巫師本季戰績目前13勝36負，排名東區倒數第2，上個月才與亞特蘭大老鷹交易，換來明星後衛楊恩（Trae Young）。