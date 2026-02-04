快訊

NBA／從快艇轉戰騎士 哈登：有更大奪冠機會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈登。 路透
哈登。 路透

「大鬍子」哈登（James Harden）今天成重磅交易男主角，從快艇隊轉戰騎士隊，否認有提出交易，但對穿上騎士戰袍感到興奮，因為他相信騎士有比快艇更大機會角逐總冠軍。

10度入選明星賽的哈登，生涯還不曾嘗過奪冠機會，「在克里夫蘭，我看到贏下東區冠軍的機會。他們是很棒的隊伍，有很棒的教練團隊，各方面都很出色。」

「所以儘管我很想待在洛杉磯再試一次，但我從沒贏過總冠軍，從籃球角度來看，我認為我們機會更大一點。」哈登告訴美國《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）。

騎士上季打下68勝14敗的戰績，成績是東區最佳，本季敗場數雖已超過上季，但30勝21敗戰績仍排東區第五，哈登漢6度入選明星賽的米契爾（Donovan Mitchell）聯手讓騎士後場戰力再升級；在此同時，快艇戰績雖從開季的6勝21敗進步到目前的23勝26敗，勝率仍沒超過五成，且西區還有衛冕軍雷霆、金塊、馬刺和火箭隊等勁旅，要突圍難度顯然高上不少。

2023到24賽季加入快艇，哈登提到在洛杉磯雖沒能完成奪冠目標，但也創造不少美好回憶，「歸根究底，這就是在商言商，我想雙方都達到各自目標，現在都有很好歸屬也很滿意。」

James Harden 快艇
×

