NBA／豪神再臨！林書豪重返賽場打名人賽 CORTIS中場表演

NBA明星賽下周登場，名人賽邀請退役球星林書豪、「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）和多位跨界名人同場競技，還邀請韓國男團CORTIS進行中場表演。

林書豪去年擔任新秀挑戰賽教練；今年是名人賽球員，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）三兄弟及MLB道奇隊貝茲（Mookie Betts）他的教練團成員。

參加的名人包含前球員「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）、229公分的佛爾（Tacko Fall）及多位跨界名人，其中最受矚目的是ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）。伊許比亞曾是2000年NCAA冠軍控衛。

Bayley is playing in the NBA Celebrity All Star game! pic.twitter.com/Sqev0L6nEd — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) 2025年2月4日

另外，比賽中場休息時將邀請韓國男團CORTIS表演，CORTIS去年8月出道，由台灣成員趙雨凡（JAMES）、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO組成，一出道就爆紅且話題不斷，IG已有965萬追蹤。