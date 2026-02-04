NBA／若被勇士交易不會怨懟 格林：已有精彩絕倫的旅程

成為勇士隊交易籌碼之一的格林（Draymond Green），今天對上76人隊可能是最後一次穿著勇士戰袍，賽後透露想法，強調若是交易是對球團最好的結果，會欣然接受，在勇士已經有一段精彩絕倫的旅程。

在勇士待超過13個球季的格林，和柯瑞（Stephen Curry）一同為勇士拿下4冠，不過只有柯瑞是「非賣品」，近期傳出勇士可能的交易案內容，格林就榜上有名。

美東2月5日是今年NBA交易截止日，今天以94：113敗給76人後，格林提到，很多人想知道自己現在心情，是否會感到沮喪，「一點也不，如果這對球團最好，那就是最好的。」

格林強調，不會有球隊辜負自己的想法，「如果你13年半前說『唷，我給你張紙，你簽名後會在一個地方待13年半，你會簽嗎？』我簽字速度會比你眨眼還快。」

「我有什麼好擔心？有什麼好生氣？已經在這13年半，可能比NBA百分之98的球員在一支隊伍都待得更久，這個來自薩吉諾的人已經在同個地方13年半了。」2012年選秀會進入NBA的格林表示，不知道和勇士的關係是否會繼續，但若結束，也是一段「精彩絕倫的旅程」。

「我很幸運，也很感恩。」格林說。