NBA／「小惡棍」率太陽19分逆轉！比肩林書豪、范弗利特神紀錄

太陽隊今天作客拓荒者隊主場，布克（Devin Booker）和格林（Jalen Green）持續缺陣，首節就被打爆落後19分。不過「小惡棍」格里斯佩（Collin Gillespie）攻下生涯新高的30分，外帶10次助攻，帶隊以130：125逆轉勝，太陽回升至西區第6。

拓荒者首節外線15中8，一度取得19分領先。不過太陽第二節回暖；拓荒者三分命中率則是校正回歸，半場打完太陽追到5分差。

第三節拓荒者手感持續低迷，太陽格里斯佩和艾倫（Grayson Allen）總共射進7顆三分球，合砍23分，替補後衛古德溫（Jordan Goodwin）不只提供防守能量，還命中接近壓哨的高難度三分，太陽三節打完反而領先7分。

末節最後2分多鐘太陽一度領先雙位數，拓荒者靠著葛蘭特（Jerami Grant）三分球追到4分差，但艾倫再度命中高難度後撤步三分球，加上中鋒威廉斯（Mark Williams）灌籃鎖定勝利。

格里斯佩全場三分球14中8，攻下生涯新高的30分，還有10助攻3抄截。他成為2013年林書豪和2023年范弗利特（Fred VanVleet）後，首位單場至少30分、10助攻、8顆三分球的落選秀出身球員。

太陽艾倫和威廉斯都貢獻24分，古德溫繳出16分10籃板5抄截的全能數據，剛拿下單周最佳球員的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）16中3，只進帳11分。拓荒者方面，8人得分上雙，葛蘭特攻下全隊最高的23分。