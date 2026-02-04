NBA／地主球迷不尷尬了 雷納德替補入選明星賽美國條紋隊

NBA全明星賽參賽完整名單在今天公布，25位球員將分成3隊競賽，日前未被入列的明星賽地主快艇隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）最後一刻被選入美國條紋隊，避免明星賽沒有地主球員登場的窘境發生。

聯盟日前公布的明星賽24人先發與替補名單中，一度沒有地主快艇球員入選，引發熱烈討論，今天宣布雷納德將正式加入美國條紋隊行列，再次攜手美國隊隊友詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）出擊。

NBA今年明星賽再度採取新制，將25位參賽球員分成美國明星隊、美國條紋隊以及世界隊，雙方將進行3場循環賽以及一場總決賽，詹姆斯、柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）將與雷納德攜手代表美國條紋隊出賽，美國明星隊則有年輕世代球星愛德華（Anthony Edwards）、馬克西（Tyrese Maxey）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）坐鎮。

世界隊9名球員更是星光熠熠，包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Doncic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama），出生於紐澤西州的唐斯，因為代表多明尼加打過國際賽，最終也被編入世界隊，在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能因為傷病無法出賽的情況下，確保世界隊至少有8名球員參戰。

