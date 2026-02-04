快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／地主球迷不尷尬了 雷納德替補入選明星賽美國條紋隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷納德。 美聯社
雷納德。 美聯社

NBA全明星賽參賽完整名單在今天公布，25位球員將分成3隊競賽，日前未被入列的明星賽地主快艇隊一哥雷納德Kawhi Leonard）最後一刻被選入美國條紋隊，避免明星賽沒有地主球員登場的窘境發生。

聯盟日前公布的明星賽24人先發與替補名單中，一度沒有地主快艇球員入選，引發熱烈討論，今天宣布雷納德將正式加入美國條紋隊行列，再次攜手美國隊隊友詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）出擊。

NBA今年明星賽再度採取新制，將25位參賽球員分成美國明星隊、美國條紋隊以及世界隊，雙方將進行3場循環賽以及一場總決賽，詹姆斯、柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）將與雷納德攜手代表美國條紋隊出賽，美國明星隊則有年輕世代球星愛德華（Anthony Edwards）、馬克西（Tyrese Maxey）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）坐鎮。

世界隊9名球員更是星光熠熠，包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Doncic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama），出生於紐澤西州的唐斯，因為代表多明尼加打過國際賽，最終也被編入世界隊，在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能因為傷病無法出賽的情況下，確保世界隊至少有8名球員參戰。

▪中華隊球迷看過來！ 贊助經典賽訂製書輸入UDN專屬折扣碼【win88】現折$88

快艇 Kawhi Leonard 雷納德 明星賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／別搶了！ 詹姆斯不走了將穿湖人戰袍打完本賽季

NBA／哈登「想離隊」震驚快艇眾將 雷納德：仍然是我兄弟

NBA／雷納德場均27+竟落選明星賽？快艇主帥哀嘆：難以接受

近20場戰績聯盟第一近況超火 快艇鹹魚翻身三大「關鍵密碼」

相關新聞

NBA／歸隊助湖人大勝籃網結束客場8連戰 里夫斯：上場吼裁判才痛快

NBA交易大限將在台灣時間周五凌晨截止，「紫金大軍」湖人隊傳出詹姆斯（LeBron James）確定不會離隊後，今天也在...

NBA／重磅交易！快艇確定將哈登送往騎士 換回2屆明星後衛葛蘭德

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，快艇與騎士隊今天達成交易協議，快艇送走「大鬍子」哈登（James Harden），換回控衛葛蘭德（Darius Garland）和

NBA／三方交易達成！灰狼為得到字母哥鋪路 康利可能不加入公牛

灰狼、活塞和公牛隊今天達成一筆三方交易，康利（Mike Conley）和艾維（Jaden Ivey）被送至公牛；赫爾特（Kevin Huerter）、薩里奇（Dario Saric）和2026年灰狼首

NBA／灰熊打掉重練 送傑克森到爵士換3個第一輪選秀權

交易大限截止前，灰熊隊將傑克森（Jaren Jackson Jr.）送到爵士隊，換取3個第一輪選秀權和新秀克雷頓（Wal...

NBA／地主球迷不尷尬了 雷納德替補入選明星賽美國條紋隊

NBA全明星賽參賽完整名單在今天公布，25位球員將分成3隊競賽，日前未被入列的明星賽地主快艇隊一哥雷納德（Kawhi L...

NBA／別搶了！ 詹姆斯不走了將穿湖人戰袍打完本賽季

41歲的湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）在今年交易大限前是否會轉隊，尋求職業球員生涯最終歸處，一度引發討論，...

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。