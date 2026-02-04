NBA／別搶了！ 詹姆斯不走了將穿湖人戰袍打完本賽季
41歲的湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）在今年交易大限前是否會轉隊，尋求職業球員生涯最終歸處，一度引發討論，勇士、尼克、騎士隊一度被點名是可能落腳處，不過今天傳出詹姆斯表態，將會代表湖人打完這個賽季。
邁入生涯晚期的詹姆斯，在今年交易大限前引發是否會轉隊的討論，儘管經紀人保羅（Rich Paul）在去年底受訪時曾表示，詹姆斯將不會尋求交易，在洛杉磯完成他生涯的第23個賽季。
但近來傳出包括騎士、尼克、勇士，都在為了爭取詹姆斯而進行大咖球員補強，包括騎士今天已與快艇隊達成交易案換取哈登（James Harden），外傳尼克與勇士隊也積極追求安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
ESPN今天報導，握有交易否決權的詹姆斯，已經確認本賽季不會透過交易離開湖人，將會穿著紫金戰袍完成紀錄性第23個賽季，也宣告詹姆斯的爭奪戰，將在賽季結束後點燃。
