快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

NBA／別搶了！ 詹姆斯不走了將穿湖人戰袍打完本賽季

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

41歲的湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）在今年交易大限前是否會轉隊，尋求職業球員生涯最終歸處，一度引發討論，勇士尼克騎士隊一度被點名是可能落腳處，不過今天傳出詹姆斯表態，將會代表湖人打完這個賽季。

邁入生涯晚期的詹姆斯，在今年交易大限前引發是否會轉隊的討論，儘管經紀人保羅（Rich Paul）在去年底受訪時曾表示，詹姆斯將不會尋求交易，在洛杉磯完成他生涯的第23個賽季。

但近來傳出包括騎士、尼克、勇士，都在為了爭取詹姆斯而進行大咖球員補強，包括騎士今天已與快艇隊達成交易案換取哈登（James Harden），外傳尼克與勇士隊也積極追求安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

ESPN今天報導，握有交易否決權的詹姆斯，已經確認本賽季不會透過交易離開湖人，將會穿著紫金戰袍完成紀錄性第23個賽季，也宣告詹姆斯的爭奪戰，將在賽季結束後點燃。

LeBron James 湖人 勇士 尼克 騎士
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／明星賽東西區替補名單出爐 詹姆斯連22年入選再創紀錄

NBA／看致敬影片意外落淚 詹姆斯：可能是騎士主場最後一戰

NBA／騎士小將為挺米契爾言論致歉 詹姆斯：不須互相比較

NBA／詹姆斯返鄉出賽一度落淚 騎士卻不留情大勝湖人30分

相關新聞

NBA／重磅交易！快艇確定將哈登送往騎士 換回2屆明星後衛葛蘭德

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，快艇與騎士隊今天達成交易協議，快艇送走「大鬍子」哈登（James Harden），換回控衛葛蘭德（Darius Garland）和

NBA／灰熊打掉重練 送傑克森到爵士換3個第一輪選秀權

交易大限截止前，灰熊隊將傑克森（Jaren Jackson Jr.）送到爵士隊，換取3個第一輪選秀權和新秀克雷頓（Wal...

NBA／三方交易達成！灰狼為得到字母哥鋪路 康利可能不加入公牛

灰狼、活塞和公牛隊今天達成一筆三方交易，康利（Mike Conley）和艾維（Jaden Ivey）被送至公牛；赫爾特（Kevin Huerter）、薩里奇（Dario Saric）和2026年灰狼首

NBA／塞爾蒂克再度神操作 送走適應不良的西蒙斯換回佛西維奇

塞爾蒂克隊今天傳出將把去年休賽季透過交易換來的年輕後衛西蒙斯（Anfernee Simons）送往公牛隊，換取佛西維奇（...

NBA／別搶了！ 詹姆斯不走了將穿湖人戰袍打完本賽季

41歲的湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）在今年交易大限前是否會轉隊，尋求職業球員生涯最終歸處，一度引發討論，...

NBA／傳黃蜂與騎士展開交易談判 盼讓「鮑爾兄弟」連線出擊

NBA交易大限即將在3天後到期，近期7戰6勝的騎士隊傳出多個交易傳聞，包括與快艇隊商討哈登交易事宜，又傳出將與黃蜂隊接觸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。