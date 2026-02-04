NBA／三方交易達成！灰狼為得到字母哥鋪路 康利可能不加入公牛

灰狼、活塞和公牛隊今天達成一筆三方交易，康利（Mike Conley）和艾維（Jaden Ivey）被送至公牛；赫爾特（Kevin Huerter）、薩里奇（Dario Saric）和2026年灰狼首輪互換權去活塞；灰狼釋放薪資空間。

據ESPN報導，灰狼在這筆交易中將康利和2026首輪選秀互換權送走，清出薪資空間，為了持續追求公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。交易完成後灰狼團隊薪資降至第一層豪華稅線之下，奢侈稅從2400萬美元降至380萬美元。

公牛射手赫爾特被交易至活塞。 美聯社

活塞本季戰績36勝12敗，位居東區龍頭且領先5.5場勝差。不過活塞本季三分出手數量聯盟第27，因此送走本季上場時間不多的23歲後衛艾維，補進赫爾特這名優質射手，赫爾特本季場均10.9分3.8籃板2.6助攻，三分命中率高達41.4%。薩里奇本季只出賽5場，很有可能再被交易。

本季不受重用的活塞23歲後衛艾維被交易至公牛。 路透

公牛則是迎來23歲後衛艾維，他是2022年選秀第5順位，原本是活塞備受期待的潛力新秀，上季場均17.6分，但後來受重傷賽季報銷。本季回歸後上場時間大幅縮水，出賽33場，平均僅得到8.2分，但投籃命中率45%、三分命中率37.2%，仍有一定水準。

現年38歲的康利本季出賽44場，平均得到4.4分2.9助攻皆創生涯新低。根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）消息，生涯還沒拿過冠軍的康利不會加入公牛。雙方接下來可能討論交易或是買斷合約。