NBA／重磅交易！快艇確定將哈登送往騎士 換回2屆明星後衛葛蘭德

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，快艇與騎士隊今天達成交易協議，快艇送走「大鬍子」哈登（James Harden），換回控衛葛蘭德（Darius Garland）和一個二輪選秀權。

昨天就有多家媒體報導快艇和騎士討論這筆交易，如今正式成交，由於兩人薪資差不多，因此可以直接進行一對一交易，騎士貼上一枚二輪選秀權。

現年36歲的哈登本季出賽44場，平均得到25.4分8.1助攻4.8籃板，投籃命中率41.9%，三分命中率34.7%。

現年26歲的葛蘭德曾2度入選明星賽，本季出賽26場，平均得到18.0分6.9助攻，投籃命中率45.1%，三分命中率36.0%。