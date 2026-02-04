快訊

NBA／灰熊打掉重練 送傑克森到爵士換3個第一輪選秀權

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
傑克森。 路透
傑克森。 路透

交易大限截止前，灰熊隊將傑克森（Jaren Jackson Jr.）送到爵士隊，換取3個第一輪選秀權和新秀克雷頓（Walter Clayton Jr.）和前鋒安德森（Kyle Anderson）、漢崔克斯（Taylor Hendricks）和尼恩（Georges Niang），爵士還得到庫查爾（John Konchar）、蘭德爾（Jock Landale）和威廉斯（Vincent Williams Jr.） 。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）收到的交易消息，爵士送出的選秀權包括2027年湖人隊的選秀權、2027年爵士擁有的其他首輪選秀權，以及2031年太陽隊的選秀權。

26歲的傑克森曾兩度入選全明星賽，且是2022到23賽季的最佳防守球員，去年夏天才和灰熊完成4年2.05億的續約，包括2029到30賽季價值5350萬美元的球員選擇權；送走傑克森讓灰熊創造2880萬美元的交易特例，創下NBA交易特例紀錄。

根據《ESPN》馬克思（Bobby Marks）報導，灰熊接續7季手握12個第一輪選秀權，只遜於雷霆隊和籃網隊；先前灰熊將貝恩（Desmond Bane）送去魔術隊就獲得4個第一輪選秀權，且進入重建期的灰熊仍開放交易當家球星莫蘭特（Ja Morant）的可能性。

傑克森本季為灰熊效力的45場比賽場均成績是19.2分、5.8籃板和1.5阻攻，如今到爵士和馬卡南（Lauri Markkanen）聯手，目前只拿15勝的爵士要谷底翻身難度仍高，至少為下個賽季提升不少信心。

灰熊 爵士 傑克森
