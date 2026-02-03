快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／傳黃蜂與騎士展開交易談判 盼讓「鮑爾兄弟」連線出擊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃蜂三球(左)、騎士大球(右)。 法新社
黃蜂三球(左)、騎士大球(右)。 法新社

NBA交易大限即將在3天後到期，近期7戰6勝的騎士隊傳出多個交易傳聞，包括與快艇隊商討哈登交易事宜，又傳出將與黃蜂隊接觸，準備送走鮑爾（Lonzo Ball）讓他與弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）在夏洛特合體。

黃蜂今天擊敗鵜鶘隊後拉出一波7連勝，為聯盟現存最長的連勝紀錄，成為近況最火熱的球隊，也傳出可望與騎士啟動交易談判，透過次輪選秀權換取鮑爾，讓鮑爾兄弟在黃蜂合體。

儘管黃蜂目前的連勝狀態，不用急於在交易大限前爭取大咖球星加盟，不過黃蜂在替補後衛確實有亟需補強的空間，鮑爾也被認為將能填補上這一塊空缺，成為黃蜂替補席上重要的防守與組織者。

鮑爾本賽季代表騎士出賽35場，繳出平均4.6分、4籃板、3.9助攻。

騎士 黃蜂 Lonzo Ball

延伸閱讀

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

川普堅持徹查Fed主席鮑爾、無視黨內反彈 新主席提名恐遭封殺

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

NBA／騎士國王交易腳步仍未停 美媒分析這幾人將被打包出清

相關新聞

NBA／快艇與哈登商討交易可能性 騎士傳有意以葛蘭德為籌碼

儘管球隊狀況在近期持續好轉，但快艇隊今天傳出正在與「大鬍子」哈登（James Harden）討論交易相關事宜，看是否能夠...

NBA／哈登「想離隊」震驚快艇眾將 雷納德：仍然是我兄弟

「大鬍子」哈登（James Harden）以個人因素為由，連續缺席快艇隊2場比賽。今天傳出快艇球團與哈登正討論，能否在交易大限前找到合適的下家，隊友們賽後受訪時，都對這條消息感到震驚。 ESPN

NBA／公鹿轉換態度主動出擊 傳向追求字母哥球隊「反報價」

儘管近期一度駁斥關於球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞，不過隨著距離交易大限僅剩...

NBA／傳黃蜂與騎士展開交易談判 盼讓「鮑爾兄弟」連線出擊

NBA交易大限即將在3天後到期，近期7戰6勝的騎士隊傳出多個交易傳聞，包括與快艇隊商討哈登交易事宜，又傳出將與黃蜂隊接觸...

NBA／KD首度因傷缺陣 森根轟39分驚險退溜馬

火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天碰東區「爐主」溜馬隊因左腳踝扭傷缺陣，不過隊友森根（Alperen ...

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

近期拉出一波6連勝的黃蜂隊，今天在主場遭遇戰績在西區後段班的鵜鶘隊，儘管一度落後對手達到22分，但下半場靠著防守壓制鵜鶘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。