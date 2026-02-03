NBA／傳黃蜂與騎士展開交易談判 盼讓「鮑爾兄弟」連線出擊

NBA交易大限即將在3天後到期，近期7戰6勝的騎士隊傳出多個交易傳聞，包括與快艇隊商討哈登交易事宜，又傳出將與黃蜂隊接觸，準備送走鮑爾（Lonzo Ball）讓他與弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）在夏洛特合體。

黃蜂今天擊敗鵜鶘隊後拉出一波7連勝，為聯盟現存最長的連勝紀錄，成為近況最火熱的球隊，也傳出可望與騎士啟動交易談判，透過次輪選秀權換取鮑爾，讓鮑爾兄弟在黃蜂合體。

儘管黃蜂目前的連勝狀態，不用急於在交易大限前爭取大咖球星加盟，不過黃蜂在替補後衛確實有亟需補強的空間，鮑爾也被認為將能填補上這一塊空缺，成為黃蜂替補席上重要的防守與組織者。

鮑爾本賽季代表騎士出賽35場，繳出平均4.6分、4籃板、3.9助攻。