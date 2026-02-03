NBA／哈登「想離隊」震驚快艇眾將 雷納德：仍然是我兄弟

「大鬍子」哈登（James Harden）以個人因素為由，連續缺席快艇隊2場比賽。今天傳出快艇球團與哈登正討論，能否在交易大限前找到合適的下家，隊友們賽後受訪時，都對這條消息感到震驚。

ESPN等多家美國媒體都報導這項消息，並傳出騎士隊有意爭取。《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，這項消息是哈登團隊放出的，快艇得知哈登想離隊時感到震驚。

快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）提到，哈登想要2年8000萬美元的延長合約，但快艇不願意，因為他們優先考慮2027年夏天釋放出大量薪資空間。

快艇球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）賽後受訪時直言，「真的很驚訝，但尊重他的決定，不管是他的選擇，還是球團決定，他仍然是我的兄弟，相信管理層。」

柯林斯（John Collins）則坦言驚訝又失望，「這對我、對整支球隊來說都是大震撼。畢竟我們這季好不容易扭轉局勢，狀況越來越好。這真的是完全不一樣的發展，有點突然、出乎意料。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示無法評論任何交易，當被問到是否希望哈登能在交易截止日後繼續留在快艇時，泰隆魯反問：「誰會不想要哈登？」