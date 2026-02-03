快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈登「想離隊」震驚快艇眾將 雷納德：仍然是我兄弟

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(左)、哈登(右)。 美聯社
雷納德(左)、哈登(右)。 美聯社

「大鬍子」哈登（James Harden）以個人因素為由，連續缺席快艇隊2場比賽。今天傳出快艇球團與哈登正討論，能否在交易大限前找到合適的下家，隊友們賽後受訪時，都對這條消息感到震驚。

ESPN等多家美國媒體都報導這項消息，並傳出騎士隊有意爭取。《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，這項消息是哈登團隊放出的，快艇得知哈登想離隊時感到震驚。

快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）提到，哈登想要2年8000萬美元的延長合約，但快艇不願意，因為他們優先考慮2027年夏天釋放出大量薪資空間。

快艇球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）賽後受訪時直言，「真的很驚訝，但尊重他的決定，不管是他的選擇，還是球團決定，他仍然是我的兄弟，相信管理層。」

柯林斯（John Collins）則坦言驚訝又失望，「這對我、對整支球隊來說都是大震撼。畢竟我們這季好不容易扭轉局勢，狀況越來越好。這真的是完全不一樣的發展，有點突然、出乎意料。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示無法評論任何交易，當被問到是否希望哈登能在交易截止日後繼續留在快艇時，泰隆魯反問：「誰會不想要哈登？」

快艇 Kawhi Leonard James Harden

相關新聞

NBA／快艇與哈登商討交易可能性 騎士傳有意以葛蘭德為籌碼

儘管球隊狀況在近期持續好轉，但快艇隊今天傳出正在與「大鬍子」哈登（James Harden）討論交易相關事宜，看是否能夠...

NBA／哈登「想離隊」震驚快艇眾將 雷納德：仍然是我兄弟

「大鬍子」哈登（James Harden）以個人因素為由，連續缺席快艇隊2場比賽。今天傳出快艇球團與哈登正討論，能否在交易大限前找到合適的下家，隊友們賽後受訪時，都對這條消息感到震驚。 ESPN

NBA／公鹿轉換態度主動出擊 傳向追求字母哥球隊「反報價」

儘管近期一度駁斥關於球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞，不過隨著距離交易大限僅剩...

NBA／KD首度因傷缺陣 森根轟39分驚險退溜馬

火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天碰東區「爐主」溜馬隊因左腳踝扭傷缺陣，不過隊友森根（Alperen ...

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

近期拉出一波6連勝的黃蜂隊，今天在主場遭遇戰績在西區後段班的鵜鶘隊，儘管一度落後對手達到22分，但下半場靠著防守壓制鵜鶘...

NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況

勇士隊明天將碰76人隊，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）確定缺陣，他因右膝狀況將再度缺席，勇士球團已經將他傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。