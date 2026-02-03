NBA／快艇與哈登商討交易可能性 騎士傳有意以葛蘭德為籌碼

儘管球隊狀況在近期持續好轉，但快艇隊今天傳出正在與「大鬍子」哈登（James Harden）討論交易相關事宜，看是否能夠在三天後的交易大限前達成協議，騎士隊也被點名是最積極追求哈登的球隊。

快艇開季前27場比賽一度僅拿下6勝，隨著傷兵的陸續歸隊與新陣容的磨合，接下來21場比賽共拿下17勝，戰績也慢慢升至西區中段班，哈登在球隊面臨傷病問題情況下，一肩扛起勝負是一大關鍵。

不過在近兩場比賽因為個人因素缺陣後，今天傳出快艇正與哈登討論交易的可能性；他本季與快艇有年薪3918萬美元的合約，下賽季則是4231萬美元的球員選擇權，但在實際合約只剩一年的情況下，哈登也握有交易否決權，成為快艇與他商討的方向。

根據報導，騎士將是最積極爭取哈登加盟的球隊，並希望以葛蘭德（Darius Garland）作為籌碼換取哈登加盟；26歲的葛蘭德本季一直在與傷病對抗，日前與76人之戰扭傷腳踝後缺席至今，本季繳出平均18分、6.9助攻的數據。