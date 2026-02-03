NBA／KD首度因傷缺陣 森根轟39分驚險退溜馬

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
火箭中鋒森根。 美聯社
火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天碰東區「爐主」溜馬隊因左腳踝扭傷缺陣，不過隊友森根（Alperen Sengun）狂轟39分，儘管最後8秒兩罰落空讓溜馬看到一線生機，但「劇場」沒發生，火箭搶下關鍵進攻籃板，最終仍以118：114踢館成功，3連勝到手。

杜蘭特是日前比賽中踩到球迷腳受傷，火箭教練尤多卡（Ime Udoka）今天賽前更新狀況，他表示杜蘭特腳踝扭傷，沒給出歸隊時間表。

杜蘭特剛入選全明星賽，將是生涯第16度參與盛會。37歲的杜蘭特本季還不曾因傷缺陣，場均得分是全隊最高26.2分的火箭球星，11月有兩場比賽因個人因素沒上場。

頭號得分手缺陣下，火箭首節以24：28落後溜馬，第二節也兩度落後6分，在泰特（Jae'Sean Tate）進球後帶動一波8：0攻勢才反超比分，帶著63：56領先進入下半場。

火箭第三節在史密斯（Jabari Smith Jr.）罰球得手後將優勢擴大到73：61，但溜馬在傑克森（Isaiah Jackson）、席亞康（Pascal Siakam）和奈史密斯（Aaron Nesmith）聯手下縮小分差，席亞康暴扣得手更讓溜馬回到領先，三節打完也以87：87戰平。

決勝節戰況膠著，火箭最後5分鐘雖握有109：101優勢，但馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的進球讓溜馬追到3分差，森根最後8秒站上罰球線又2罰都落空，但自己搶下進攻籃板，溜馬只能再犯規；3.8秒湯普森（Amen Thompson）的第一罰又落空，但第二罰進球穩住火箭領先，助隊最終以118：114帶走勝利。

森根狂轟39分、16籃板但18罰錯失5球，史密斯19分，湯普森16分、11籃板、7助攻；溜馬以席亞康27分最高，替補的馬瑟倫25分。

