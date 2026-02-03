快訊

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃蜂隊威廉斯(左)。 路透
近期拉出一波6連勝的黃蜂隊，今天在主場遭遇戰績在西區後段班的鵜鶘隊，儘管一度落後對手達到22分，但下半場靠著防守壓制鵜鶘，僅讓他們再攻下31分，最終黃蜂就以102：95逆轉勝出，收下聯盟現存最長的7連勝。

黃蜂近期在攻守亮眼的表現下，拉出一波6連勝，而今天他們在主場迎戰鵜鶘卻陷入苦戰，上半場鵜鶘在進攻端火力全開，兩節得分都在30分以上，上半場一度取得22分領先，前兩節打完鵜鶘仍保有15分領先優勢。

不過易籃後黃蜂展開猛烈反撲，在第四節初小鮑爾（LaMelo Ball）爆扣得手後，黃蜂反倒取得1分領下，且還持續將領先差距擴大到雙位數，下半場兩節黃蜂也讓鵜鶘單節得分都在18分以下，最終以7分差距收下7連勝，成為聯盟近況最火熱的球隊，也追平球隊在21世紀的最長連勝。

黃蜂今天以小鮑爾24分、5助攻、8籃板表現最佳，新秀克努佩爾（Kon Knueppel）則是投進4記三分球拿下17分、9籃板，鵜鶘則以墨菲（Trey Murphy III）27分最佳，威廉森（Zion Williamson）14分、11籃板。

對於球隊近期拉出一波7連勝，今天攻下16分的威廉斯（Grant Williams）說：「我們贏球的方式很多樣，不管是膠著的拉鋸戰還是一面倒的大勝，到如今的逆轉翻盤，這說明我們不是一支只會打順風球的球隊，我們是真正的競爭者，無輪比賽局勢如何變化，都必須做好本分工作。」

黃蜂 鵜鶘

相關新聞

NBA／公鹿轉換態度主動出擊 傳向追求字母哥球隊「反報價」

儘管近期一度駁斥關於球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞，不過隨著距離交易大限僅剩...

NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況

勇士隊明天將碰76人隊，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）確定缺陣，他因右膝狀況將再度缺席，勇士球團已經將他傷...

NBA／KD首度因傷缺陣 森根轟39分驚險退溜馬

火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天碰東區「爐主」溜馬隊因左腳踝扭傷缺陣，不過隊友森根（Alperen ...

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

近期拉出一波6連勝的黃蜂隊，今天在主場遭遇戰績在西區後段班的鵜鶘隊，儘管一度落後對手達到22分，但下半場靠著防守壓制鵜鶘...

NBA／湖人第三巨頭何時回歸？瑞迪克稱最快後天不過仍有但書

湖人三巨頭之一的里夫斯（Austin Reaves）目前因左小腿拉傷，至今已缺席達19場比賽。在今天湖人100：112敗給尼克的比賽賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）給出了里夫斯最快回歸時間點

NBA／火箭小將獲「可卡因柯瑞」封號 K湯護航老友：不該相提並論

火箭二年級小將謝普得（Reed Sheppard）本賽季破繭而出，除了場均得分上雙，他也因為出色的投籃能力被球迷封為「可卡因柯瑞」（Cocaine Curry）。身為勇士一哥柯瑞（Stephen Cu

