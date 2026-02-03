NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

近期拉出一波6連勝的黃蜂隊，今天在主場遭遇戰績在西區後段班的鵜鶘隊，儘管一度落後對手達到22分，但下半場靠著防守壓制鵜鶘，僅讓他們再攻下31分，最終黃蜂就以102：95逆轉勝出，收下聯盟現存最長的7連勝。

黃蜂近期在攻守亮眼的表現下，拉出一波6連勝，而今天他們在主場迎戰鵜鶘卻陷入苦戰，上半場鵜鶘在進攻端火力全開，兩節得分都在30分以上，上半場一度取得22分領先，前兩節打完鵜鶘仍保有15分領先優勢。

不過易籃後黃蜂展開猛烈反撲，在第四節初小鮑爾（LaMelo Ball）爆扣得手後，黃蜂反倒取得1分領下，且還持續將領先差距擴大到雙位數，下半場兩節黃蜂也讓鵜鶘單節得分都在18分以下，最終以7分差距收下7連勝，成為聯盟近況最火熱的球隊，也追平球隊在21世紀的最長連勝。

黃蜂今天以小鮑爾24分、5助攻、8籃板表現最佳，新秀克努佩爾（Kon Knueppel）則是投進4記三分球拿下17分、9籃板，鵜鶘則以墨菲（Trey Murphy III）27分最佳，威廉森（Zion Williamson）14分、11籃板。

對於球隊近期拉出一波7連勝，今天攻下16分的威廉斯（Grant Williams）說：「我們贏球的方式很多樣，不管是膠著的拉鋸戰還是一面倒的大勝，到如今的逆轉翻盤，這說明我們不是一支只會打順風球的球隊，我們是真正的競爭者，無輪比賽局勢如何變化，都必須做好本分工作。」