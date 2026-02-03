NBA／公鹿轉換態度主動出擊 傳向追求字母哥球隊「反報價」

儘管近期一度駁斥關於球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞，不過隨著距離交易大限僅剩最後3天，公鹿隊今天傳出已開始積極評估關於各球隊的報價，甚至改變態度主動出擊，似乎也在宣告球隊準備好迎接嶄新的時代。

過去幾年總與交易扯上邊的安戴托昆波，儘管日前才重申不會主動向球隊提出「賣我」要求，不過隨著近期交易傳聞甚囂塵上，讓安戴托昆波也有了分道揚鑣的念頭，公鹿球團似乎也已經改變不交易他的立場，今天傳出主動探詢各種交易方案。

根據ESPN報導，公鹿已經急向尋求交易這位兩屆MVP的球隊提出反報價，而據日前消息，包括熱火、灰狼、勇士、尼克隊正是當前爭取安戴托昆波加入最積極的4支球隊。

安戴托昆波本賽季代表公鹿出賽30場，並繳出平均28分、10籃板、5.6助攻的MVP級表現，投籃命中率更是高水準的6成4，不過近來因為小腿傷勢預計缺席4至6周，公鹿球團也遲遲未宣布他的歸隊時程。