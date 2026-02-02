快訊

袁惟仁過世前妻陸元琪回應了 陶子、張宇心情曝光

擠世界大學排名 國科會主委直指制度可笑、花錢能輔導

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

NBA／湖人第三巨頭何時回歸？瑞迪克稱最快後天不過仍有但書

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人主帥瑞迪克。 路透社
湖人主帥瑞迪克。 路透社

湖人三巨頭之一的里夫斯（Austin Reaves）目前因左小腿拉傷，至今已缺席達19場比賽。在今天湖人100：112敗給尼克的比賽賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）給出了里夫斯最快回歸時間點將是後天湖人作客籃網之戰，前提是他必須「小腿完全康復」。

里夫斯是在去年12月26日對火箭之戰傷退，當時他被診斷出左小腿腓腸肌二級拉傷，便一直缺陣至今。在他缺陣期間，湖人共取得10勝9敗的戰績。

今日，根據記者穆雷（Law Murray）報導透露，在湖人隊輸給尼克隊後，瑞迪克更新了里夫斯的復出時程，他希望這位明星後衛能夠在台灣時間本週三對籃網的比賽中復出。但同時表示，里夫斯的整體出戰情況仍需「每日觀察」。

穆雷在報導中寫道：「瑞迪克表示，希望湖人隊能派出里夫斯對陣籃網隊，但他目前的狀態是每日觀察，需要小腿完全康復才能上場比賽。」

本賽季，里夫斯共計出賽23場，場均繳出26.6分、5.2籃板、6.3助攻，三項均創下生涯新高。其中，投籃命中率50.7%、三分命中率36.5%。打出明星級數據的他，已儼然成長為繼詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）之後，紫金軍團的第三位巨頭。

相關新聞

NBA／明星賽東西區替補名單出爐 詹姆斯連22年入選再創紀錄

NBA正式公布明星賽的替補陣容名單。經由各隊總教練過去一周投票結果，41歲的詹姆斯（LeBron James）雖然無緣先發仍舊入選，這是他22年來首次以替補身分打明星賽，不過也是締造生涯連續第22季、

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

湖人隊今天到麥迪遜花園廣場和尼克隊交手，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖轟下全場最高30分外帶15籃板、8助攻...

NBA／湖人第三巨頭何時回歸？瑞迪克稱最快後天不過仍有但書

湖人三巨頭之一的里夫斯（Austin Reaves）目前因左小腿拉傷，至今已缺席達19場比賽。在今天湖人100：112敗給尼克的比賽賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）給出了里夫斯最快回歸時間點

NBA／火箭小將獲「可卡因柯瑞」封號 K湯護航老友：不該相提並論

火箭二年級小將謝普得（Reed Sheppard）本賽季破繭而出，除了場均得分上雙，他也因為出色的投籃能力被球迷封為「可卡因柯瑞」（Cocaine Curry）。身為勇士一哥柯瑞（Stephen Cu

NBA／「全明星遺珠」除快艇雙星還有他！英格倫首談落選感言

NBA明星賽替補陣容名單在今日公布，除了快艇兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）雙雙落選外，暴龍隊當家球星英格倫（Brandon Ingram）同樣被認為是最

NBA／坐擁三巨頭湖人排名卻直直落 詹皇嘆西區競爭「太激烈」

湖人目前戰績為29勝19敗排西區第6，勝場差已與第7的太陽持平，隨著季後賽一步步逼近，對湖人來說接下來的挑戰只會更艱鉅。湖人頭牌球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在今日對尼克賽後，談到了球

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。