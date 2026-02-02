NBA／湖人第三巨頭何時回歸？瑞迪克稱最快後天不過仍有但書

湖人三巨頭之一的里夫斯（Austin Reaves）目前因左小腿拉傷，至今已缺席達19場比賽。在今天湖人100：112敗給尼克的比賽賽後，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）給出了里夫斯最快回歸時間點將是後天湖人作客籃網之戰，前提是他必須「小腿完全康復」。

里夫斯是在去年12月26日對火箭之戰傷退，當時他被診斷出左小腿腓腸肌二級拉傷，便一直缺陣至今。在他缺陣期間，湖人共取得10勝9敗的戰績。

Austin Reaves might have missed the All-Star game this year, but I am confident that his time will arrive eventually 🙌 pic.twitter.com/bijiutQ5FT — LakersMuse (@LALMuse) 2026年2月1日

今日，根據記者穆雷（Law Murray）報導透露，在湖人隊輸給尼克隊後，瑞迪克更新了里夫斯的復出時程，他希望這位明星後衛能夠在台灣時間本週三對籃網的比賽中復出。但同時表示，里夫斯的整體出戰情況仍需「每日觀察」。

穆雷在報導中寫道：「瑞迪克表示，希望湖人隊能派出里夫斯對陣籃網隊，但他目前的狀態是每日觀察，需要小腿完全康復才能上場比賽。」

本賽季，里夫斯共計出賽23場，場均繳出26.6分、5.2籃板、6.3助攻，三項均創下生涯新高。其中，投籃命中率50.7%、三分命中率36.5%。打出明星級數據的他，已儼然成長為繼詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）之後，紫金軍團的第三位巨頭。

JJ Redick says hopefully Lakers will have Austin Reaves for Brooklyn, but he is day-to-day and needs 100 percent confidence in his calf before he plays. — Law Murray 🏴‍☠️ (@LawMurrayTheNU) 2026年2月2日