NBA／火箭小將獲「可卡因柯瑞」封號 K湯護航老友：不該相提並論

聯合新聞網／ 綜合報導
昔日浪花兄弟柯瑞（右）、湯普森（左）。 法新社
火箭二年級小將謝普得（Reed Sheppard）本賽季破繭而出，除了場均得分上雙，他也因為出色的投籃能力被球迷封為「可卡因柯瑞」（Cocaine Curry）。身為勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的前隊友、現效力獨行俠的射手「K湯」湯普森（Klay Thompson），則對此不以為然，他表示這個稱號簡直「太瘋狂了」。

當被問到對於這個綽號的有何感想時，湯普森明確表明了「捍衛柯瑞」的立場，他在昨日獨行俠107：111敗給火箭賽後說：「我認為謝普得是個很棒的射手，但我覺得任何人都不應該和柯瑞相提並論，這個稱號太瘋狂了。」

火箭二年級小將謝普得（左）。 路透社
同為射手的湯普森，過去曾在2011年至2024年間效力勇士隊，在這期間，他與柯瑞組成了家喻戶曉的「浪花兄弟」組合，並在這十幾年內斬獲多項榮譽，其中，四座總冠軍就是最好的印證。儘管後來他透過交易轉戰獨行俠，但他和柯瑞間的友誼仍未間斷。

湯普森的這段回應，凸顯了柯瑞在舊金山灣區，乃至全聯盟人士眼中的獨特地位。即便職業生涯已接近尾聲，但無庸置疑，柯瑞依舊是聯盟中最頂級的射手。攤開本季數據，柯瑞場均可以繳出27.2分、3.5籃板、4.8助攻的成績單，其中投籃命中率為46.8%、三分球命中率為39.1%。雖然數據相較過去顛峰期有所下滑，不過我們要知道的是，他已經是一位37歲的老將。

至於謝普得，仍處在職業生涯的起步階段，本賽季場均為12.7分，投籃命中率42.9%、三分球命中率39%。究竟未來他能否超越柯瑞，成為更偉大的射手，這點我們無從得知。不過，若單從目前的數據表現來看，很顯然，謝普得距離能夠和柯瑞這位歷史級別的傳奇球星相提並論，還有很長的一段路要走。

