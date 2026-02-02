NBA／「全明星遺珠」除快艇雙星還有他！英格倫首談落選感言

NBA明星賽替補陣容名單在今日公布，除了快艇兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）雙雙落選外，暴龍隊當家球星英格倫（Brandon Ingram）同樣被認為是最大遺珠之一。英格倫在稍早接受採訪時坦言，未能參與這場盛會讓他感到「很難接受」。

在今日暴龍主場面對爵士的比賽中，英格倫先發上陣35分鐘，攻下19分、5籃板、3助攻、1抄截、1火鍋的全面數據，率領暴龍在下半場殺出重圍，最終107：100擊退來犯的爵士。然而，儘管球隊贏球，但身為球隊主將的英格倫，在得知自己未入選全明星後感到十分沮喪，他於賽後接受《SportsNet》記者葛蘭吉（Michael Grange）採訪時表示「很難接受這個結果」，並強調自己得知落選當下「很痛苦」。

Brandon “4th quarter specialist” Ingram with the TOUGH bucket over two defenders, while also beating the shot clock.



COLD. 🥶 pic.twitter.com/Te9AHicQWI — Omer Osman (@OmerOsman200) 2026年1月24日

接著，英格倫補充道：「我覺得我得再證明一次自己。我稍微放慢了腳步，給自己一些喘息的空間。有些日子我醒來感覺有點累，身體狀態也不太好，但我還是堅持了下來。感謝醫療團隊盡可能讓我留在場上。這是我很久以來打得最多的一次了，下半個賽季應該會很精彩。」

本賽季至今，英格拉姆場均21.9分，居暴龍全隊得分榜之冠，同時貢獻5.9籃板和3.7助攻。多虧他強大的得分能力，讓暴龍隊能夠躋身東區頂級球隊之列，據統計，球隊目前戰績為30勝21敗，排東區第4。

現年28歲的英格倫，在2016年選秀會首輪第2順位被湖人挑中，生涯初期就被視為是球隊核心來培養，新秀賽季有場均將近30分鐘的出場時間，平均9.4分、4籃板；隨後，2019年他轉戰鵜鶘，並逐漸成長為隊中的頭牌球星，在2020年他生涯首度入選明星賽，同時在該年獲得最佳進步球員獎；2025年，鵜鶘選擇將英格倫交易至多倫多暴龍，換來布朗（Bruce Brown）、歐林尼克（Kelly Olynyk），外加1首輪和1次輪。

Before the season Brandon Ingram said he wanted to remind the NBA what he was capable of. After playing in 49 of 51 games & leading the resurgent Raptors in scoring, he said he was a little 'stung' when he didn't get named an all-star, but it just means he's got more to prove: pic.twitter.com/cIl7Ytz3hA — Michael Grange (@michaelgrange) 2026年2月2日