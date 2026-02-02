快訊

民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

川普玩笑點名「加拿大、格陵蘭入美國第51、52州」 晚宴陷入一片尷尬

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

NBA／暴龍鬧中鋒荒 欲網羅鵜鶘211CM長人卻因這問題卡關

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘替補中鋒米西。 路透社
鵜鶘替補中鋒米西。 路透社

由於主戰中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）因背傷困擾將缺席整個賽季，多倫多暴龍隊迫切需要填補他們在中鋒位置上的巨大空缺，以穩固季後賽席次。據美媒透露，鵜鶘隊替補中鋒米西（Yves Missi）是暴龍想要追逐的人選之一，不過他們似乎對鵜鶘提出用「一個首輪選秀籤」來換的代價感到十分猶豫。

儘管在伯爾特受傷後，暴龍緊急簽下效力G聯盟的班霸（Mo Bamba）救援，但對他們而言仍是「杯水車薪」，近幾場比賽，暴龍嘗試推派新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）擔任球隊先發中鋒，不過身高僅有201公分的他，相較其他隊的內線仍過於矮小。

暴龍主戰中鋒伯爾特，本季飽受背傷所苦。 路透社
暴龍主戰中鋒伯爾特，本季飽受背傷所苦。 路透社

也因此，目前戰績30勝21敗、排東區第4的暴龍，亟需要一名能夠護框、保護籃板的高大中鋒，才能確保在接下來的「季後賽卡位戰」不落下風。因此，作為二年級生的米西是目前交易市場上的最好人選，理由是鵜鶘新秀中鋒昆恩（Derik Queen）在本季打出亮眼表現，正式被球團納入長期培養的名單中，米西則可以被視作交易籌碼。

然而，根據《SportsNet》的記者葛蘭吉（Michael Grange）稱，由於鵜鶘隊至少要一個首輪選秀權作為交換，暴龍隊似乎對追求米西感到「猶豫不決」，葛蘭吉在報導中寫道：「我聽說，問題在於鵜鶘想要一個首輪選秀權。但暴龍對此非常猶豫。」

米西本季出賽43場，場均5.7分、5.8籃板和1.4阻攻。儘管相較菜鳥賽季數據有所下滑，但這位年僅21歲的球員，憑藉其優異的防守能力和身高臂展，展現了令人矚目的潛力，他身高211公分、體重107公斤。

暴龍 鵜鶘

相關新聞

中職／中信兄弟王威晨隊長6連霸 期待與外籍教練擦出火花

中信兄弟隊今年隊長由王威晨續任，已是另類「六連霸」，他笑說自己也很習慣這個角色，「球隊往好的方向發展，我也願意繼續扛這個...

NBA／明星賽東西區替補名單出爐 詹姆斯連22年入選再創紀錄

NBA正式公布明星賽的替補陣容名單。經由各隊總教練過去一周投票結果，41歲的詹姆斯（LeBron James）雖然無緣先發仍舊入選，這是他22年來首次以替補身分打明星賽，不過也是締造生涯連續第22季、

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

湖人隊今天到麥迪遜花園廣場和尼克隊交手，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖轟下全場最高30分外帶15籃板、8助攻...

NBA／柯瑞聯手字母哥太夢幻？ 紐媒：交易若成真勇士躍升奪冠熱門

當外界以為金州勇士的王朝故事即將畫下句點，聯盟卻彷彿打開了一道時空裂縫，而走出裂縫的，是身高6呎11吋、體重243磅的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。自2013年以

NBA／坐擁三巨頭湖人排名卻直直落 詹皇嘆西區競爭「太激烈」

湖人目前戰績為29勝19敗排西區第6，勝場差已與第7的太陽持平，隨著季後賽一步步逼近，對湖人來說接下來的挑戰只會更艱鉅。湖人頭牌球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在今日對尼克賽後，談到了球

NBA／暴龍鬧中鋒荒 欲網羅鵜鶘211CM長人卻因這問題卡關

由於主戰中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）因背傷困擾將缺席整個賽季，多倫多暴龍隊迫切需要填補他們在中鋒位置上的巨大空缺，以穩固季後賽席次。據美媒透露，鵜鶘隊替補中鋒米西（Yves Missi）是暴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。