NBA／暴龍鬧中鋒荒 欲網羅鵜鶘211CM長人卻因這問題卡關

由於主戰中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）因背傷困擾將缺席整個賽季，多倫多暴龍隊迫切需要填補他們在中鋒位置上的巨大空缺，以穩固季後賽席次。據美媒透露，鵜鶘隊替補中鋒米西（Yves Missi）是暴龍想要追逐的人選之一，不過他們似乎對鵜鶘提出用「一個首輪選秀籤」來換的代價感到十分猶豫。

儘管在伯爾特受傷後，暴龍緊急簽下效力G聯盟的班霸（Mo Bamba）救援，但對他們而言仍是「杯水車薪」，近幾場比賽，暴龍嘗試推派新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）擔任球隊先發中鋒，不過身高僅有201公分的他，相較其他隊的內線仍過於矮小。

暴龍主戰中鋒伯爾特，本季飽受背傷所苦。 路透社

也因此，目前戰績30勝21敗、排東區第4的暴龍，亟需要一名能夠護框、保護籃板的高大中鋒，才能確保在接下來的「季後賽卡位戰」不落下風。因此，作為二年級生的米西是目前交易市場上的最好人選，理由是鵜鶘新秀中鋒昆恩（Derik Queen）在本季打出亮眼表現，正式被球團納入長期培養的名單中，米西則可以被視作交易籌碼。

然而，根據《SportsNet》的記者葛蘭吉（Michael Grange）稱，由於鵜鶘隊至少要一個首輪選秀權作為交換，暴龍隊似乎對追求米西感到「猶豫不決」，葛蘭吉在報導中寫道：「我聽說，問題在於鵜鶘想要一個首輪選秀權。但暴龍對此非常猶豫。」

米西本季出賽43場，場均5.7分、5.8籃板和1.4阻攻。儘管相較菜鳥賽季數據有所下滑，但這位年僅21歲的球員，憑藉其優異的防守能力和身高臂展，展現了令人矚目的潛力，他身高211公分、體重107公斤。