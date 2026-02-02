快訊

中職／中信兄弟王威晨隊長6連霸 期待與外籍教練擦出火花

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
中華職棒中信兄弟隊2日在屏東中國信託公益園區舉行開訓儀式，宣布由野手王威晨續任隊長；王威晨表示，盼將不甘心化為動力，一起拿下總冠軍。中央社
中信兄弟隊今年隊長由王威晨續任，已是另類「六連霸」，他笑說自己也很習慣這個角色，「球隊往好的方向發展，我也願意繼續扛這個責任。」球隊今年部署大量外籍打擊教練，王威晨表示，期待擦出新的火花。

「謝謝大家！」以隊長身分再度在開訓儀式上受訪，王威晨一開口就是當選感言。他從2021年接任隊長，前三次兄弟打進總冠軍賽，都是最終贏家，去年是他首度以隊長之姿輸掉總冠軍賽，王威晨難掩不甘心，也向隊友喊話，「去年輸掉總冠軍很不甘心，如果你和我一樣不甘心，今年我們一定會拿到總冠軍。」

王威晨表示，球隊這兩年都是年度第一，但去年在短期盃賽輸給樂天桃猿隊，大家已經很努力，但結果不好，「大家一定是很強烈的心態要再拿回來，希望今年有很好的戰績，而且贏得總冠軍。」

兄弟今年部署多位外籍打擊教練，一軍包括兩位日籍打擊教練西田明央、後藤駿太、美籍助理打擊教練詹姆斯，二軍則有美籍打擊教練歐文揚，春訓期間還有韓籍客座打擊教練李大浩。

王威晨表示，今天第一次見到外籍教練，李大浩還沒到，「但很期待和他們擦出新的火花，一定會有。」

