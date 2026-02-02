NBA／坐擁三巨頭湖人排名卻直直落 詹皇嘆西區競爭「太激烈」

湖人目前戰績為29勝19敗排西區第6，勝場差已與第7的太陽持平，隨著季後賽一步步逼近，對湖人來說接下來的挑戰只會更艱鉅。湖人頭牌球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在今日對尼克賽後，談到了球隊的近況，他坦言球隊必須「變得更好」，才有望在競爭激烈的西區脫穎而出。

湖人自去年2月透過交易找來「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic），與詹姆斯打造「紫金雙星」組合，再到本賽季小將里夫斯（Austin Reaves）的崛起，三巨頭雖一度讓人看到具備奪冠希望，不過從目前湖人的戰績，以及場上的數據來看，這對組合的疲態似乎已經開始顯現了。

唐西奇在今日比賽轟下30分，全場最高。 路透社

在今日湖人100：112輸給尼克賽後，詹姆斯上場35分鐘，拿下22分、5籃板、6助攻。賽後，當記者問到唐西奇加盟湖人一年後，對於湖人衝擊總冠軍的希望是否有所提升，詹姆斯並沒有多做回應，僅表示：「我只能談談我們目前的這支隊伍。我們現在的戰績是29勝19敗，有過一些非常精彩的時刻，也經歷過一些不太好的時刻。我們會努力在此基礎上繼續進步。」

「除此之外的事情，我無權過問。我喜歡這支隊伍，但我們必須變得更好，我們應該渴望變得更好。現在才2月1日（美國時間）。我們希望不斷進步。不只西區競爭激烈，整個聯盟的競爭都很激烈。整個賽季我們都飽受傷病困擾，球員們時而上場，時而缺陣。」詹姆斯補充。

本賽季，詹姆斯和唐西奇同時出戰了27場比賽，共取得了17勝10敗的戰績，看似不俗。然而，根據《NBA.com》統計，當這對組合同時在場上時，球隊每100次進攻反而會被對手多得5分。

考慮到這兩位球員都是需要大量球權的「持球大核」，所以湖人在打法上，必然需要做出一些調整。自從交易發生以來，湖人隊顯然已經將重心轉移到更年輕的唐西奇身上，讓他成為球隊的核心。故對於年紀已經41歲的詹姆斯來說，如何與唐西奇、里夫斯等年輕球員做配合，以及在關鍵時刻發揮老將價值，才是湖人能夠「升級」的關鍵。