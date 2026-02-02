NBA／重磅交易案滿一周年 前獨行俠老闆：我們仍想念唐西奇

去年，湖人與獨行俠達成了一筆震驚全聯盟的交易案，新任「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）作為這筆交易事件的主角，他在毫不知情的情況下被送往洛杉磯。如今，這筆交易案的發生已滿一年，在這不怎麼讓人開心的時刻，前獨行俠老闆、現球隊小股東庫班（Mark Cuban）回顧這筆驚天交易，他坦言，他們仍然想念他們昔日的核心球員。

去年2月，獨行俠與湖人做出重磅交易，獨行俠送出以當家球星唐西奇為主的交易包裹，換回明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）與2029年的首輪選秀籤。此舉不僅掀起外界熱烈討論，更引爆了獨行俠忠實球迷的不滿情緒。

It has been one year since the trade that broke the internet 😳



Luka Doncic is a Laker. Anthony Davis is a Maverick 😦 pic.twitter.com/9n6nqbLfPa — ESPN (@espn) 2026年2月2日

就連身為球隊內部人士的庫班，也同樣對這筆交易感到不解，在與資深記者史坦（Marc Stein）的談話中，庫班指出球隊與唐西奇分道揚鑣是個「糟糕的決定」。

「這是個錯誤，我希望他們能先跟我溝通。與此同時，換個角度來說，我也為獨行俠球迷感到高興，因為我們有了狀元佛雷格（Cooper Flagg），儘管我知道我們仍然都很想念唐西奇。」他說。

庫班接著還接露了一項細節，「那些對那筆交易負有責任的人大多已經離開了，我認為這是必要的。」從這番言論來看，可以得知當時在幕後策劃這筆交易案的正是前獨行俠總管哈里森（Nico Harrison），他現已被球隊開除。

時至今日，在來到洛杉磯一年後，唐西奇似乎已經逐漸適應這裡的一切，他以場均33.7分領先全聯盟得分榜，並帶領湖人隊取得了29勝19敗、西區第6的不俗成績；反觀他的老東家獨行俠，本季仍舊持續陷於泥沼之中，戴維斯整個賽季都飽受傷病困擾，主控厄文（Kyrie Irving）也因膝蓋前十字韌帶撕裂的傷勢尚未痊癒。在雙星缺陣的影響下，獨行俠目前以19勝30敗的戰績，排在西區第11位。