NBA／湖人補強心未死！鎖定鵜鶘優質3D 尼克、太陽也瘋搶

洛杉磯湖人隊本季戰績不如預期，尋求補強的他們，儘管未能如願網羅前鋒杭特（De'Andre Hunter），但他們似乎並未打算放棄，仍在交易截止日期前積極尋找球員。近日，據美媒報導，他們已經詢問了鵜鶘前鋒比伊（Saddiq Bey）的交易可能性。

本賽季，湖人的戰績可謂是「開高走低」，從原先季初西區第2的高位，跌至目前西區第6，目前戰績僅為29勝19敗，對於一支志在奪冠的隊伍來說，這樣的成績明顯是不及格的。分析湖人隊的團隊數據，防守是他們最大的弱點，場均得分116.3分屬於聯盟後段班水平。因此，找到一名防守優異、又能在外線放冷箭的3D球員，對湖人來說至關重要。

Saddiq Bey is an interesting trade target for the Phoenix Suns.



Fills a need at PF. 6'8", plus shooter, on a scoring tear of late. Former teammate of Collin Gillespie at Nova. pic.twitter.com/WUOu4vS0PA — Zona (@AZSportsZone) 2026年1月29日

過去一個月，鵜鶘前鋒比伊場均可以貢獻21.2分、6籃板和2.6助攻，三分球命中率高達44.4%。憑藉著近期的火熱狀態，以及在攻防兩端均衡的表現，比伊引起了湖人的高度關注。然而，出色的球員往往在市場上相當搶手，根據《富比士Forbes》記者希德利（Evan Sidery）指出，尼克隊和太陽隊也對比伊表現出了濃厚的興趣。

截至目前，比伊代表鵜鶘出戰44場比賽，場均16.5分是生涯新高，另有5.9籃板、2.4助攻、1抄截的成績，其實用的3D屬性，加上取得代價並不高，使得比伊成為目前交易市場上「高CP值」鋒線之一，目前他的合約還剩下1年640萬美元。