快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

NBA／湖人補強心未死！鎖定鵜鶘優質3D 尼克、太陽也瘋搶

聯合新聞網／ 綜合報導
比伊。 美聯社
比伊。 美聯社

洛杉磯湖人隊本季戰績不如預期，尋求補強的他們，儘管未能如願網羅前鋒杭特（De'Andre Hunter），但他們似乎並未打算放棄，仍在交易截止日期前積極尋找球員。近日，據美媒報導，他們已經詢問了鵜鶘前鋒比伊（Saddiq Bey）的交易可能性。

本賽季，湖人的戰績可謂是「開高走低」，從原先季初西區第2的高位，跌至目前西區第6，目前戰績僅為29勝19敗，對於一支志在奪冠的隊伍來說，這樣的成績明顯是不及格的。分析湖人隊的團隊數據，防守是他們最大的弱點，場均得分116.3分屬於聯盟後段班水平。因此，找到一名防守優異、又能在外線放冷箭的3D球員，對湖人來說至關重要。

過去一個月，鵜鶘前鋒比伊場均可以貢獻21.2分、6籃板和2.6助攻，三分球命中率高達44.4%。憑藉著近期的火熱狀態，以及在攻防兩端均衡的表現，比伊引起了湖人的高度關注。然而，出色的球員往往在市場上相當搶手，根據《富比士Forbes》記者希德利（Evan Sidery）指出，尼克隊和太陽隊也對比伊表現出了濃厚的興趣。

截至目前，比伊代表鵜鶘出戰44場比賽，場均16.5分是生涯新高，另有5.9籃板、2.4助攻、1抄截的成績，其實用的3D屬性，加上取得代價並不高，使得比伊成為目前交易市場上「高CP值」鋒線之一，目前他的合約還剩下1年640萬美元。

湖人

相關新聞

NBA／明星賽東西區替補名單出爐 詹姆斯連22年入選再創紀錄

NBA正式公布明星賽的替補陣容名單。經由各隊總教練過去一周投票結果，41歲的詹姆斯（LeBron James）雖然無緣先發仍舊入選，這是他22年來首次以替補身分打明星賽，不過也是締造生涯連續第22季、

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

湖人隊今天到麥迪遜花園廣場和尼克隊交手，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖轟下全場最高30分外帶15籃板、8助攻...

NBA／柯瑞聯手字母哥太夢幻？ 紐媒：交易若成真勇士躍升奪冠熱門

當外界以為金州勇士的王朝故事即將畫下句點，聯盟卻彷彿打開了一道時空裂縫，而走出裂縫的，是身高6呎11吋、體重243磅的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。自2013年以

NBA／湖人補強心未死！鎖定鵜鶘優質3D 尼克、太陽也瘋搶

洛杉磯湖人隊本季戰績不如預期，尋求補強的他們，儘管未能如願網羅前鋒杭特（De'Andre Hunter），但他們似乎並未打算放棄，仍在交易截止日期前積極尋找球員。近日，據美媒報導，他們已經詢問了鵜鶘前

NBA／重磅交易案滿一周年 前獨行俠老闆：我們仍想念唐西奇

去年，湖人與獨行俠達成了一筆震驚全聯盟的交易案，新任「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）作為這筆交易事件的主角，他在毫不知情的情況下被送往洛杉磯。如今，這筆交易案的發生已滿一年，在這不怎麼讓人

NBA／年度MVP大對決！亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

西區雙強雷霆隊和金塊隊今天正面對決，雷霆在上季包辦雙MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。