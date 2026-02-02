NBA／以色列史上第一人！拓荒者戰將阿夫迪賈入選明星賽

拓荒者隊前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）本季打出突破表現，讓他獲得進入明星賽的榮耀，成為以色列球員第一人。

聯盟今天公布明星賽14位替補球員，25歲的阿夫迪賈名列其中，讓他寫下以色列球員新頁。

「以他為榮，我知道他有多在乎團隊，看到這樣的人獲得成功，真的很特別。」拓荒者教練史普利特（Tiago Splitter）說。

Making his 1st NBA All-Star appearance... Deni Avdija of the @trailblazers.



Drafted as the 9th pick in 2020 out of Israel, Avdija is averaging 25.5 PPG, 7.2 RPG and 6.7 APG for the Trail Blazers this season. pic.twitter.com/qPqx6MDEQ3 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) 2026年2月1日

身高203公分的阿夫迪賈在2020年選秀會第一輪第9順位被巫師隊挑中，在華盛頓4個賽季後，上季轉戰拓荒者，本季出賽的44場比賽繳出場均25.5分、6.7助攻和7.2籃板，得分和助攻都寫下生涯新高；他也是聯盟唯三場均至少25分、7籃板、6助攻的球員，加入金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）和湖人隊門面唐西奇（Luka Doncic）行列。

本季阿夫迪賈已經締造3次「大三元」，得分超過20分的場次已經35場，不過今天和騎士隊的比賽因背部痠痛休息，是近10戰缺席的第6場。

阿夫迪賈也成拓荒者隊史第17位入選明星賽的成員，且是2023年里拉德（Damian Lillard）後的第一人。

DENI AVDIJA HAS ROCKED THE NBA THIS SEASON‼️



- 25.5 PPG

- 7.2 RPG

- 6.7 APG

- 1.4 STOCKS

- 61.0 TS%

- 6th most triple-doubles

- Favorite to win MIP

- All Star Reserve



First Blazer ASG (Besides Dame) since Aldridge over a decade ago!



🌟 Congrats Deni Avdija!! 🌟 https://t.co/zCIxZ8NtBm pic.twitter.com/Csko7mWAjP — 𝐁𝐥𝐚𝐳𝐞𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐡𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭 (@BlazeEnthusiast) 2026年2月1日

今年明星賽將採取美國隊和世界隊的對戰方式，共分成3隊，積分較高的兩隊爭奪金盃，阿夫迪賈將加入唐西奇、約柯奇和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等組成的世界隊陣容。