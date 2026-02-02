NBA／拓荒者交易雷吉奇有助拉開空間 老鷹增添選秀權資原

老鷹與拓荒者達成一筆交易，將後衛雷吉奇（Vit Krejci）送走，換回中鋒瑞斯（Duop Reath）以及2枚未來二輪選秀權。

雷吉奇本季場均9.0分、每場命中2.2記三分球，投籃命中率42.3%，效率名列聯盟前20，能為拓荒者帶來急需的外線火力與場上空間。拓荒者目前正為附加賽席位而戰，管理層看好雷吉奇能在輪換中扮演穩定的外線支點，提升進攻流暢度。

談到角色定位，雷吉奇表示：「我會專注把空間拉開，做我最擅長的事，幫助球隊贏球。」

根據GeniusIQ數據顯示，雷吉奇本季接球即投三分命中率高達44.6%，在至少出手100次的179名球員中排名第16。雷吉奇在NBA的5個賽季中有4季效力於老鷹，合約在本季後仍剩2年，將於休賽季取得續約資格。

瑞斯因右腳傷勢賽季宣告報銷。 美聯社

另外就交易內容來看，拓荒者是將一枚原屬亞特蘭大的2027年二輪籤與一枚經由紐約尼克而來的2030年二輪籤送到老鷹手上。

這筆交易完成後，老鷹自己可運用的未來二輪選秀權累積至7枚，同時也增加球員名單空間彈性。瑞斯前往亞特蘭大之後，老鷹仍可依情況選擇是否裁掉他，藉此釋出空間。需要注意的是，瑞斯近日已經接受右腳手術，賽季宣告報銷。