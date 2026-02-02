NBA／「字母哥」交易風波仍在燒 公鹿主帥「老河」正式回應了！

公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞仍在持續延燒，這股風波甚至已燒到球隊內部。因此，公鹿總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）選擇在近期親上火線，正式對字母哥的交易傳聞做出回應，他宣稱，安戴托昆波想留在公鹿。

隨著2月5日NBA交易截止日期即將到來，聯盟各界人士也都正關注著安戴托昆波的動向，目前傳出尼克、熱火、灰狼、勇士等多支勁旅都有意角逐這位超級巨星。然而，瑞佛斯的看法卻與眾不同，他聲稱安戴托昆波想繼續留在密爾瓦基。

瑞佛斯說道：「安戴托昆波已經把我們想聽的都說了。他想成為一名公鹿球員，而且熱愛密爾瓦基這座城市。」但同時，瑞佛斯也指出，這些傳聞不僅影響了他和管理層，也給公鹿隊的球員帶來困擾，他們被列入了各種可能跟隨安戴托昆波離開公鹿的交易方案中，「你知道，這很難嗎？是的。你的球員每天都要聽到各種各樣的消息，不僅是關於他們最好的球員，他們自己也會被牽扯進來。」他說。

Doc Rivers on the trade rumors surrounding Giannis Antetokounmpo:



​“Giannis has said everything that we need to hear. That he wants to be a Buck, he loves the city... That’s all I can go by as a coach right now.” pic.twitter.com/8Qbdt6e4yF — NBA Base (@TheNBABase) 2026年2月1日

除此之外，瑞佛斯還表示，本賽季他最快樂的時刻就是在交易截止日結束之時，這樣他就可以不用苦惱陣中球員的變動，全心全意幫助球隊提升戰績。「是的。今年我最喜歡的一天就是交易截止日期後的第二天。」瑞佛斯總結道。

公鹿隊本季戰績不佳，戰績僅18勝29敗，排在東區第12位，距離衝擊季後賽還有很長一段路要走。除了主流的季中交易論之外，目前也有多位專家分析表示，安戴托昆波不一定會在交易截止日前離開公鹿，而是會等到夏天在進行交易，屆時他們能從其他球隊獲得更多籌碼。