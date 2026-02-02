快訊

遭諷「去中國旅遊的」！ 曹錦輝遲遲不出賽原因曝光

揭密！壽險匯率會計新制 金管會端6大配套讓外界服氣

中壢街頭槍響大作！男疑變造車牌拒檢衝撞 警連開10多槍追緝中

NBA／「字母哥」交易風波仍在燒 公鹿主帥「老河」正式回應了！

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波（右）、瑞佛斯（左）。 路透社
安戴托昆波（右）、瑞佛斯（左）。 路透社

公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞仍在持續延燒，這股風波甚至已燒到球隊內部。因此，公鹿總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）選擇在近期親上火線，正式對字母哥的交易傳聞做出回應，他宣稱，安戴托昆波想留在公鹿。

隨著2月5日NBA交易截止日期即將到來，聯盟各界人士也都正關注著安戴托昆波的動向，目前傳出尼克、熱火、灰狼、勇士等多支勁旅都有意角逐這位超級巨星。然而，瑞佛斯的看法卻與眾不同，他聲稱安戴托昆波想繼續留在密爾瓦基。

瑞佛斯說道：「安戴托昆波已經把我們想聽的都說了。他想成為一名公鹿球員，而且熱愛密爾瓦基這座城市。」但同時，瑞佛斯也指出，這些傳聞不僅影響了他和管理層，也給公鹿隊的球員帶來困擾，他們被列入了各種可能跟隨安戴托昆波離開公鹿的交易方案中，「你知道，這很難嗎？是的。你的球員每天都要聽到各種各樣的消息，不僅是關於他們最好的球員，他們自己也會被牽扯進來。」他說。

除此之外，瑞佛斯還表示，本賽季他最快樂的時刻就是在交易截止日結束之時，這樣他就可以不用苦惱陣中球員的變動，全心全意幫助球隊提升戰績。「是的。今年我最喜歡的一天就是交易截止日期後的第二天。」瑞佛斯總結道。

公鹿隊本季戰績不佳，戰績僅18勝29敗，排在東區第12位，距離衝擊季後賽還有很長一段路要走。除了主流的季中交易論之外，目前也有多位專家分析表示，安戴托昆波不一定會在交易截止日前離開公鹿，而是會等到夏天在進行交易，屆時他們能從其他球隊獲得更多籌碼。

Giannis Antetokounmpo 公鹿 Doc Rivers

相關新聞

NBA／明星賽東西區替補名單出爐 詹姆斯連22年入選再創紀錄

NBA正式公布明星賽的替補陣容名單。經由各隊總教練過去一周投票結果，41歲的詹姆斯（LeBron James）雖然無緣先發仍舊入選，這是他22年來首次以替補身分打明星賽，不過也是締造生涯連續第22季、

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

湖人隊今天到麥迪遜花園廣場和尼克隊交手，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖轟下全場最高30分外帶15籃板、8助攻...

NBA／柯瑞聯手字母哥太夢幻？ 紐媒：交易若成真勇士躍升奪冠熱門

當外界以為金州勇士的王朝故事即將畫下句點，聯盟卻彷彿打開了一道時空裂縫，而走出裂縫的，是身高6呎11吋、體重243磅的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。自2013年以

NBA／「字母哥」交易風波仍在燒 公鹿主帥「老河」正式回應了！

公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞仍在持續延燒，這股風波甚至已燒到球隊內部。因此，公鹿總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）選擇在近期親上

NBA／以色列史上第一人！拓荒者戰將阿夫迪賈入選明星賽

拓荒者隊前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）本季打出突破表現，讓他獲得進入明星賽的榮耀，成為以色列球員第一人。

NBA／拓荒者交易雷吉奇有助拉開空間 老鷹增添選秀權資原

老鷹與拓荒者達成一筆交易，將後衛雷吉奇（Vit Krejci）送走，換回中鋒瑞斯（Duop Reath）以及2枚未來二輪選秀權。 雷吉奇本季場均9.0分、每場命中2.2記三分球，投籃命中率42.

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。