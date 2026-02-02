NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
尼克主場力壓湖人。 路透社
湖人隊今天到麥迪遜花園廣場和尼克隊交手，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖轟下全場最高30分外帶15籃板、8助攻，「準大三元」表現卻不足夠帶走勝場，湖人第四節只拿18分下讓尼克拉開差距，最終以112：100守護主場勝利。

上半場比分拉鋸，湖人在連續22年入選明星賽的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）連拿5分下取得領先，加上替補出賽的八村壘前3投俱中，助湖人首節取得33：27領先；第二節詹姆斯雖出現罕見的2罰失手，唐西奇也沒能把握罰球線輕鬆取分機會，湖人半場打完仍握有56：52領先。

尼克第三節把握湖人失誤，單節打出38：26攻勢逆轉比分，第四節又將湖人得分壓制在18分，最終在布朗森（Jalen Brunson）傳出本季新高13次助攻下守護主場。

布朗森今天15投僅4中拿12分，不過阿努諾比（OG Anunoby）攻下25分，哈特（Josh Hart）20分，板凳席還有沙米特（Landry Shamet）三分球10投6中貢獻23分；湖人除唐西奇飆分，詹姆斯也有22分表現，但下半場進攻當機，吞下客場7連戰的第3敗。

41歲的詹姆斯還沒宣布這季是否是「最後一舞」，他若在本季打完退休，今天就是在麥迪遜花園廣場的最後一次亮相，讓本戰票價飆高，離球場較遠的座位都要價超過500美元，離球場較近的座位動輒上千美元；今天場邊眾星雲集，飾演電影《哈利波特》裡男主角哈利波特的雷德克里夫 （Daniel Radcliffe）、男演員摩根（Tracy Morgan）都坐在場邊席。

