NBA／雷納德場均27+竟落選明星賽？快艇主帥哀嘆：難以接受

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）本季場均得分創生涯新高，狀態火熱的他更幫助快艇隊「起死回身」，近20戰勇奪16勝，讓球隊排名從原本西區倒數，爬至目前西區第10。然而，稍早公布的明星賽名單他卻意外落選，快艇主帥「鱸魚」泰隆魯（Tyronn Lue）在採訪中為子弟兵抱不平，他表示雷納德落選讓他「難以接受」。

雖然今年明星賽在快艇主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，但攤開NBA稍早公布的明星賽替補名單來看，快艇隊卻沒有任何選手入選明星賽，在今日快艇對陣太陽的比賽前被問及此事時，泰隆魯則表示：「是啊，這很艱難。我的意思是，恭喜所有入選的球員。他們也都實至名歸。」

Kawhi Leonard this season:



27.7 PPG (career-high)

6.1 RPG

3.5 APG

2.1 SPG (leads NBA)

50/40/94



First player in NBA history to average those numbers and not be an All-Star. pic.twitter.com/QfrNLoR5NZ — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2026年2月1日

泰隆魯接著強調：「但我認為，在過去的6周裡，雷納德一直是聯盟最好的球員。」

在雷納德的強勢發揮下，快艇戰績也跟著「起飛」。據統計，在今日對太陽賽前，快艇在過去20戰一共豪取16勝，可以說是聯盟近況最火燙的球隊之一。至於雷納德本人，除了本賽季場均27.7分是生涯新高，場均抄截2.1次也是領跑全聯盟。

快艇主帥泰隆魯（右）替愛將雷納德抱不平。 美聯社

「50-40-90（投籃命中率、三分命中率、罰球命中率），場均將近28分，他帶領球隊從開局6勝21負的低谷走到今天這一步，這真的太不容易了。看到雷納德落選，真的讓人難以接受。」泰隆魯補充。

除了雷納德之外，明星賽另一大遺珠也是在快艇陣中，快艇當家主控「大鬍子」哈登（James Harden）也同樣落選。本賽季，哈登場均可以貢獻25.4分、8.1次助攻，表現絲毫不遜於雷納德。

Tyronn Lue, to @LaurenMRosen on Kawhi Leonard not being named an All-Star reserve: “Congratulations to all the guys that made it. They all deserve it, as well. But Kawhi, I think, to me, the last six weeks has been the best player in the NBA.” pic.twitter.com/Uk3g1FRbCy — Justin Russo (@FlyByKnite) 2026年2月2日