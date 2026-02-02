快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

NBA／雷納德場均27+竟落選明星賽？快艇主帥哀嘆：難以接受

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德和哈登雙雙落選明星賽。 美聯社
雷納德和哈登雙雙落選明星賽。 美聯社

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）本季場均得分創生涯新高，狀態火熱的他更幫助快艇隊「起死回身」，近20戰勇奪16勝，讓球隊排名從原本西區倒數，爬至目前西區第10。然而，稍早公布的明星賽名單他卻意外落選，快艇主帥「鱸魚」泰隆魯（Tyronn Lue）在採訪中為子弟兵抱不平，他表示雷納德落選讓他「難以接受」。

雖然今年明星賽在快艇主場直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，但攤開NBA稍早公布的明星賽替補名單來看，快艇隊卻沒有任何選手入選明星賽，在今日快艇對陣太陽的比賽前被問及此事時，泰隆魯則表示：「是啊，這很艱難。我的意思是，恭喜所有入選的球員。他們也都實至名歸。」

泰隆魯接著強調：「但我認為，在過去的6周裡，雷納德一直是聯盟最好的球員。」

在雷納德的強勢發揮下，快艇戰績也跟著「起飛」。據統計，在今日對太陽賽前，快艇在過去20戰一共豪取16勝，可以說是聯盟近況最火燙的球隊之一。至於雷納德本人，除了本賽季場均27.7分是生涯新高，場均抄截2.1次也是領跑全聯盟。

快艇主帥泰隆魯（右）替愛將雷納德抱不平。 美聯社
快艇主帥泰隆魯（右）替愛將雷納德抱不平。 美聯社

「50-40-90（投籃命中率、三分命中率、罰球命中率），場均將近28分，他帶領球隊從開局6勝21負的低谷走到今天這一步，這真的太不容易了。看到雷納德落選，真的讓人難以接受。」泰隆魯補充。

除了雷納德之外，明星賽另一大遺珠也是在快艇陣中，快艇當家主控「大鬍子」哈登（James Harden）也同樣落選。本賽季，哈登場均可以貢獻25.4分、8.1次助攻，表現絲毫不遜於雷納德。

Kawhi Leonard 快艇 James Harden

相關新聞

NBA／明星賽東西區替補名單出爐 詹姆斯連22年入選再創紀錄

NBA正式公布明星賽的替補陣容名單。經由各隊總教練過去一周投票結果，41歲的詹姆斯（LeBron James）雖然無緣先發仍舊入選，這是他22年來首次以替補身分打明星賽，不過也是締造生涯連續第22季、

NBA／唐西奇30分做白工 湖人下半場進攻當機遭尼克逆轉

湖人隊今天到麥迪遜花園廣場和尼克隊交手，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖轟下全場最高30分外帶15籃板、8助攻...

NBA／柯瑞聯手字母哥太夢幻？ 紐媒：交易若成真勇士躍升奪冠熱門

當外界以為金州勇士的王朝故事即將畫下句點，聯盟卻彷彿打開了一道時空裂縫，而走出裂縫的，是身高6呎11吋、體重243磅的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。自2013年以

NBA／血洗籃網53分！雙星聯手出擊 龍頭活塞狂寫隊史新猷

東區龍頭活塞隊今天碰戰績後段班的籃網隊不留情面，點點開花下以130：77大勝，勝分53分更締造隊史新猷。

NBA／雷納德場均27+竟落選明星賽？快艇主帥哀嘆：難以接受

快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）本季場均得分創生涯新高，狀態火熱的他更幫助快艇隊「起死回身」，近20戰勇奪16勝，讓球隊排名從原本西區倒數，爬至目前西區第10。然而，稍早公布的明星賽名單

NBA／本季首亮相公牛就贏球 河村嗨喊：我從小就是芝加哥球迷

來自日本的芝加哥公牛隊控球後衛河村勇輝，在今日完成了他本賽季的首秀，在有限上場時間內展現超高效率，並在關鍵時刻扮演「奇兵」，幫助陣容殘缺的公牛隊最終以125：118在客場戰勝了熱火隊。 公牛此役

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。