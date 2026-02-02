NBA／明星賽東西區替補名單出爐 詹姆斯連22年入選再創紀錄

NBA正式公布明星賽的替補陣容名單。經由各隊總教練過去一周投票結果，41歲的詹姆斯（LeBron James）雖然無緣先發仍舊入選，這是他22年來首次以替補身分打明星賽，不過也是締造生涯連續第22季、也是總計第22次全明星的歷史紀錄，持續刷新聯盟史上「入選次數最多」與「連續入選年數最長」雙重紀錄。

詹姆斯成為當晚最後一位公布的替補球員，這名聯盟現役最年長球員，再度證明自己仍站在頂尖舞台之上。由於傷勢因素，他上季缺席全明星賽，但本季依舊獲得教練團一致肯定。

與詹姆斯一同入選西區替補陣容中，杜蘭特（Kevin Durant）同樣最受矚目。這是他生涯第16次全明星入選，超越鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett），獨居歷史第4多，僅次於布萊恩（Kobe Bryant，18次）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar，19次）與詹姆斯。

The NBA All-Star Starters & Reserves!



The three rosters for the 2026 NBA All-Star Game will be announced Tuesday (2/3) at 7:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/AyWd7v1TtI — NBA (@NBA) 2026年2月1日

西區替補名單還迎接3位首度入選的新面孔，分別是金塊後衛穆雷（Jamal Murray）、雷霆前鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）以及拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija），另外還包括灰狼當家後衛愛德華（Anthony Edwards，第4次）與太陽後衛布克（Devin Booker，第5次）。

東區方面，尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）第6度入選，另外還有騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell，第7次）、溜馬前鋒席亞康（Pascal Siakam，第4次）、暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes，第2次）；此外東區也有3名生涯首次入選明星賽的球員，分別是活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）、熱火後衛鮑威爾（Norman Powell）與老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）。

本屆明星賽將於快艇新主場Intuit Dome舉行，首度採用「美國隊決戰世界隊」的新賽制。24名全明星將被分成3支8人隊伍，其中兩支球隊為美國球員，另1隊則由國際球員組成，各隊先進行2場比賽，戰績最佳或得失分差最佳的2隊，將晉級冠軍戰。

For the 22nd time, LeBron is headed to NBA All-Star ⭐️ pic.twitter.com/Hy8QsCqoCT — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2026年2月1日

先前已經公布的明星先發陣容中，西區為柯瑞（Stephen Curry）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Doncic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和約柯奇（Nikola Jokic）。

東區則是康寧漢（Cade Cunningham）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗森（Jalen Brunson）、布朗（Jaylen Brown）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

隨著公鹿球星安戴托昆波因小腿傷勢確定缺席，後續遞補人選備受關注，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）或火箭中鋒申根（Alperen Sengun）被視為最有力人選，最終將由聯盟主席席佛（Adam Silver）決定。

值得一提的是，近20場比賽打出16勝4敗強勢反彈的快艇，卻未有任何球員入選本屆明星賽。

教練人選方面，活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）因球隊高居東區龍頭，確定執掌其中一隊；西區則將由馬刺的強森（Mitch Johnson）或金塊的艾德曼擔任，取決於最後戰績結果，至於第3支球隊的總教練，聯盟尚未公布決定方式。